Negramaro/ Arriva il nuovo singolo “Ora ti canto il mare”

I Negramaro sono sintomo di emozione, ne proveremo molte con loro anche ai Seat Music Awards. I gruppo pugliese è formato da Giuliano Sangiorgi, Emanuele Spedicato, Ermanno Carlà, Danilo Tasco, Andrea Marano e Andrea De Rocco. “Tre anni dopo l’eliminazione di ‘Mentre tutto scorre’ a Sanremo, quando riempivamo già San Siro, eravamo ancora considerati emergenti. La vittoria dei Måneskin al Festival mi ha reso felice non solo perché, pur avendo vent’anni, ci arrivavano da big ma soprattutto perché con loro ha vinto finalmente il rock. Dentro di me ho vinto Sanremo con i Måneskin, dopo sedici anni di attesa”, hanno detto a Rolling Stones.

BAKE OFF ITALIA 2021, 2a PUNTATA/ Diretta, eliminato e streaming: torta Dobos e...

Nonostante il grande successo della band nata in una cantina di vitigno, i Negramaro sono sempre rimasti con lo stesso team con cui hanno iniziato, la Sugar di Caterina Caselli. Oggi, 10 settembre, esce il loro nuovo singolo “Ora ti canto il mare“: “Non pensavo che sarei mai stato in grado di descrivere questa voglia di contenere il mare dopo le grandi canzoni che ho ascoltato nella mia vita. Ora sono riuscito a raccontarlo per come lo volevo raccontare, cioè come la terra del possibile. Dove la vita può e deve continuare. Perché il mare è vita“, ha detto il frontman dei Negramaro.

Seat Music Awards 2021, 2ª puntata/ Diretta e scaletta cantanti: Gué 'senza parole'

Negramaro, le parole di Giuliano Sangiorgi

Giuliano Sangiorgi dei Negramaro afferma che è stato bello vedere un altro concerto, anche se solo da un tablet o da un computer. Ci sono tutti i componenti dei Negramaro. Giuliano è vestito di rosso, Lelle, Danilo, Ermanno e i due Andrea, ovvero De Rocco e Mariano. Il pubblico è stato intorno al drone che volava sulla Capitale deserta, i tetti e la cupola erano in acciaio e vetro. Si è trattata di un’ora piena di rock, nel concerto streaming su LIVENow, dove l’esibizione sarà disponibile fino alla fine di marzo. Avrà inizio con Noi resteremo in piedi, sarà il primo contatto con i fan e la musica. Il gruppo di Giuliano ha detto che non avrebbero fatto diversamente se ci fossero stati davanti a loro tantissime persone.

40 anni di Maledetta primavera, Loretta Goggi/ Chi è l'autore, significato e censura

“Nonostante il digitale, è stato molto emozionante. Presto tutti ritorneranno ad abbracciarsi, ma dobbiamo continuare a stare attenti alle regole, per quello che sarà la vita e quindi dobbiamo solo ballare“. Hanno cantato una canzone dopo l’altra, come se nulla fosse accaduto. Sangiorgi ringrazia tutti i lavoratori dello spettacolo e ricorda la loro prima volta sul palcoscenico e i brividi che accomunano tutti quelli che svolgono questa carriera. Dopo di ciò, il cantante dei Negramaro conclude dicendo una frase del padre, ovvero che “non bisogna sopravvivere alle assenze, ma si deve vivere“. Lui si commuove molto dopo aver citato questo ricordo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA