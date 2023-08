Negramaro: “Caos al concerto di Galatina? Non dipende tutto da noi”/ La risposta della band alle polemiche

I Negramaro rompono il silenzio e rispondono alle polemiche sorte per il concerto a Galatina

Dopo le polemiche sorte nelle ultime ore per i tanti disagi registrati al concerto tenuto sabato 12 agosto a Galatina, i Negramaro hanno deciso di rompere il silenzio e chiarire la loro posizione. Una serata fatta di sola musica e divertimento per celebrare i 20 anni della band salentina si è presto trasformata per molti partecipanti in un vero e proprio incubo. Tantissimi i commenti di utenti amareggiati che hanno raccontato la loro esperienza negativa.

Viabilità locale in tilt, code chilometriche e parcheggi già pagati ma praticamente pieni, tanto che c’è chi è rimasto imbottigliato con l’auto al punto da perdersi il concerto: questi alcuni dei disagi registrati per l’evento. In un commento al loro ultimo post su Instagram, la band salentina ha spiegato ai fan che: “Sapere dei disagi sulla viabilità di ieri sera ci è dispiaciuto moltissimo. Lo abbiamo detto sul palco più volte e lo ripeteremo sempre”.

Negramaro: “Disagi per il concerto? Non tutte le problematiche dipendono da noi”

Il post prosegue: “Abbiamo atteso le 21.40 per iniziare il concerto previsto per le 21, sapendo delle code, e aperto i cancelli alle 16.30 per permettere comodamente a tutto il pubblico di accedere all’Area Concerto. Purtroppo però tutte le problematiche legate alla viabilità non dipendono da noi ne dalla nostra organizzazione, cosi come la gestione dei parcheggi che era ad appannaggio di una società indipendente, ma che normalmente gestisce i parcheggi per i grandi eventi della nostra amata Regione”. La band conclude: “Abbiamo finalmente portato nel nostro Salento un grande evento live con tantissimi artisti e amici. Un omaggio ad un territorio che ha da sempre pochissime possibilità di assistere ai grandi spettacoli di musica dal vivo. E ribadiamo, ci dispiace per tutti coloro che hanno vissuto questi problemi”.

