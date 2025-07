Negramaro, chi sono i sei ragazzi che hanno fondato la band a Copertino? I successi della band: "C’è sempre un momento in cui tutto cambia"

Nato nel 2000 a Copertino, in Puglia, il gruppo nei Negramaro è uno di quelli che ha fatto la storia della musica italiana e che continua a farla da vent’anni e più. I sei ragazzi, con Giuliano Sangiorgi come frontman, hanno formato la band e subito dopo firmato il loro primo contratto con la Sugar Music, pubblicando con la casa discografica ben nove album, che hanno permesso al gruppo di esordire otto volte tra le prime cinque posizioni.

Ottimi risultati, dunque, per una band agli esordi: nonostante fossero insieme da poco, infatti, i sei hanno fin da subito ottenuto risultati importanti, facendo innamorare gli italiani.

Una storia partita da lontanissimo quella dei Negramaro, che ormai da vent’anni fanno musica: sempre insieme, senza mai separarsi o lasciare pezzi per strada.

Di recente la band ha festeggiato i venti anni di “Mentre tutto scorre” e per festeggiare non ha solamente organizzato un tour, ma anche fatto un post significativo sui social, con scritto: “C’è sempre un momento in cui tutto cambia. A volte non te ne accorgi subito, a volte succede all’improvviso. Per noi era il 2005. Sei ragazzi, una delle prime foto che iniziavano a girare di noi dagli shooting di quell’anno. Da qui è partito tutto. I chilometri, i palchi, le mani alzate”.

Negramaro, chi sono: il rapporto speciale con il cinema

Nel corso degli anni i Negramaro si sono affermati nel mondo della musica ma non soltanto: un ruolo speciale lo hanno avuto anche nel mondo del cinema, firmando spesso le colonne sonore di diversi film e addirittura assegnando a registi come Silvio Muccino la direzione di videoclip di diversi brani.

Insomma, i Negramaro si sono affermati in diversi settori e fatti conoscere anche grazie al cinema, dimostrando il loro appeal in diversi settori, grazie proprio alla musica, vettore principale del loro messaggio negli anni.