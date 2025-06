NEGRAMARO, DALLE GIOIE AI DRAMMI DI SANGIORGI E SPEDICATO: COS’E’ SUCCESSO?

Negramaro, chi sono e cosa proporranno questa sera al “Tim Summer Hits” edizione 2025 in diretta su Rai 1? In vista dell’appuntamento con la kermesse musicale che apre ufficialmente l’estatate italiana, con qualche giorno di anticipo, ci sarà anche la band pop-rock salentina tra i protagonisti del programma di Carlo Conti e Andrea Delogu. Cosa c’è da aspettarsi dall’esibizione di Giuliano Sangiorgi & co. e cosa sappiamo della loro storia e la carriera di una delle formazioni di maggior successo degli ultimi quindici anni del panorama italiano? In attesa di vederli esibire sul palco, raccontiamo qualcosa sui Negramaro, a partire dalla loro storia e fino ad arrivare alla riproposizione di uno dei loro cavalli di battaglia che proprio quest’anno spegne 20 ideali ‘candeline’.

Sara Marino, chi è ex fidanzata di Tananai e perché si sono lasciati/ Convivenza fallita e problemi di coppia

Per raccontare chi sono i Negramaro e qual è stato il loro impatto sulla scena della musica italiana negli ultimi due decenni servirebbe tanto spazio e soprattutto bisognerebbe spiegare a fondo i motivi del successo del gruppo che, pur senza innovare, ha saputo ritagliarsi un posto al sole, a partire dall’esordio col botto a Sanremo e da una serie di hit, anche tipicamente ‘estive’, che suonano fresche ancora oggi a distanza di tempo. Formatisi proprio nel 2000, e con all’attivo una carriera lunga un quarto di secolo, i Negramaro hanno pubblicato fino ad ora ben undici dischi, di cui nove in studio e altri dal vivo o comunque delle raccolte; la storia del loro nome è nota, dato che deriva da un celeberrimo vitigno pugliese a cui i diretti interessati avevano tolto poi una “o” (Negroamaro). Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti e anche di estati…

Clementino, chi è: la carriera nell'hip hop e rap/ "In passato sopraffatto dalla cocaina"

NEGRAMARO, PAUSA NEL 2017 DOPO LO SCIOGLIMENTO: POI DI NUOVO INSIEME PER…

… o per la precisione di “Estate”, il brano pubblicato nel 2005 e che i Negramaro hanno deciso di riproporre quest’anno, come peraltro raccontato ai microfoni di ‘Radio Italia’, intervistati da Francesca Leto e Mauro Marino. In quella circostanza era stato lo stesso Giuliano Sangiorgi a rivelare che il brano non mancherà certamente nella scaletta dei loro prossimi concerti nell’ambito del tour nei palasport. “Estate” ha compiuto infatti vent’anni giusti giusti lo scorso 8 giugno e sicuramente la band la proporrà in una nuova veste musicale, ma rispettosa di quell’alchimia che le ha permesso di diventare oramai un classico della canzone italiana moderna. Per il resto, la storia del noto frontman del complesso e anche del chitarrista Emanuele ‘Lele’ Spedicato, del bassista Ermanno Carlà, il batterista Danilo Tasco alla batteria e a cui si aggiungono Andrea Mariano al pianoforte e Andrea De Rocco al campionatore, è nota a tutti.

Chi è Fausto Pinna, compagno morto di Iva Zanicchi/ "Un amore grande, forse troppo: ecco perché oggi ho..."

Forse, parlando della storia e la carriera dei Negramaro, è più interessante accennare (oltre alla breve separazione avuta prima della reunion) ai gravi problemi di salute, avuti proprio da Giuliano Sangiorgi e soprattutto da Lele Spedicato: infatti già nel 2010 il gruppo aveva dovuto interrompere il tour di quell’anno a causa di un intervento alle corde vocali subito dal suo frontman e che aveva fatto temere qualcuno per il prosieguo del loro progetto. Tanta paura in più invece per l’ictus che aveva colpito il chitarrista nel 2018, ricoverato d’urgenza presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce; in quelal circostanza i sodali e anche i fan avevano temuto per la sua vita durante gli interminabili dieci giorni di coma, prima di tornare gradualmente alla sua vita e raccontare, assieme alla moglie, quella difficile esperienza.