Negramaro, Domenica In/ Giuliano Sangiorgi e il “grande ritorno” con il nuovo brano Luna Piena

Giuliano Sangiorgi e i Negramaro a Domenica In dopo l’uscita di Luna Piena, storia di un amore finito

Oggi, domenica 21 aprile, Mara Venier ospita a Domenica In i Negramaro. Il gruppo si appresta a vivere una primavera musicale da protagonista, dopo l’uscita del nuovo brano Luna Piena. E’ un momento creativo interessante per la band di Giuliano Sangiorgi, che dopo essere tornata al Festival di Sanremo con “Ricominciamo tutto”, adesso cerca continuità con “Luna piena”.

Parliamo di un brano che in un certo senso esprime un grande ritorno a quella forma di brillantezza e ritmo a cui Negramaro ci avevano abituato, senza però trascurare l’identità pop-rock del gruppo, che resta solida e sempre presente. Questa canzone sembra svelare il desiderio da parte dei Negramaro di raccontare una storia in modo “inedito”. E allora Domenica In può essere l’occasione giusta per approfondire, ma soprattutto per ascoltare ancora una volta un brano che i fan hanno accolto con grande entusiasmo.

I Negramaro, con Luna Piena raccontano la storia di un amore finito: fan su di giri per il nuovo ‘capolavoro’ di Sangiorgi

Gli amori tormentati e passionali sono sempre al centro delle canzoni dei Negramaro. E allora il brano Luna Piena ripercorre questa strada, essendo incentrato nuovamente su un amore finito, che in realtà resta vivo nella mente dei due protagonisti. Un amore passionale, vero e genuino, ma che nasconde quel pizzico di rabbia e risentimento da parte di uno dei due amanti.

Chi canta, invita la persone amata a osservare le stelle, nella speranza che osservando la luna piena possa riassaporare il ricordo del loro sentimento, diventato ormai fumo. Come in molti hanno notato, la luna piena evocata nel brano genera una sorta di ululato che si ripete ben due volte nel corso della canzone. Una canzone che, come dicevamo, è già amatissima dai fan.

