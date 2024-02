NEGRAMARO “RICOMINCIAMO TUTTO”, FINALE DI SANREMO 2024/ Giuliano Sangiorgi: “Viva musica, libertà e pace”

Finale Sanremo 2024, esibizione Negramaro con Ricominciamo tutto: show di Fiorello e messaggio di Giuliano Sangiorgi

Presentanti con un vero e proprio show di Fiorello, gli 8^ cantanti in gara ad esibirsi nella finale del Festival di Sanremo 2024 sono stati i Negramaro con Ricominciamo Tutto. Prima dell’inizio dell’esibizione c’è stato un show di Fiorello: “Nel 2059 quando faranno vedere le Teche Rai diranno che voi siete stati i primi artisti ad essere stati presentati da me.”

L’esibizione dei Negramaro all’ultima serata di Sanremo 2024 è impeccabile, del resto la voce particolare ed originalissima di Giuliano Sangiorni è unica e inconfondibile. A fine esibizione Giuliano dopo aver ringraziato la platea dell’Ariston per gli applausi scroscianti ha voluto ribadire: “Viva la musica, viva la libertà, viva la pace.”

I Negramaro con “Ricominciamo tutto” sono tra i protagonisti più attesi nella finale di Sanremo 2024. I Negramaro sono senz’altro una delle band più apprezzate nel panorama musicale italiano, nonostante da alcuni anni non siano più i grandi protagonisti delle radio nostrane.

Nonostante ciò, Giuliano Sangiorgi e i suoi collaboratori sono pronti a ripartire grazie a un brano suggestivo come Ricominciamo tutto, capace di valorizzare la qualità dei musicisti e dell’estensione vocale del frontman. La band salentina non è venuta al Festival per restare anonima e il ritorno dopo la prima comparsa nel 2005 con Mentre tutto scorre sembra avere ancora molto da dire.

NEGRAMARO E QUEL BACIO DI GIULIANO AD EMMA…

L’esibizione della terza serata è stata preceduta da un particolare siparietto. I Negramaro sono stati presentati dalla salentina Emma, che ha scambiato alcune battute sul Salento con Giuliano. Quindi, lui le ha chiesto di darsi un bacio a stampo in uno dei momenti senz’altro più iconici della kermesse canora.

Spazio alla performance musicale, con la band che ha sottolineato il valore di un amore universale, per una canzone che va ben oltre il puro intento artistico, ma sconfina nel sociale e nella comunità. Sangiorgi mette in mostra la sua bravura canora e i suoi tipici falsetti e convince più della prima performance.

NEGRAMARO ALLA FINALE DI SANREMO 2024: UNA BALLATA IN CRESCENDO

La ballata con qualche venatura rock ricalca lo stile del gruppo pugliese e va nettamente in crescendo, con un notevole respiro internazionale. Giuliano esprime le proprie sensazioni con autorevolezza e sostiene il palco con la sua proverbiale maestria, in una canzone ottimistica e sincera. Il complesso ha indossato abiti firmati dalla celebre griffe Missoni e ha ostentato uno stile personale, capace di immergere in un clima di assoluto relax contemporaneo. Musica e look si sono uniti con perfetta alchimia, dando ulteriore credibilità a un pezzo per nulla di secondo piano.

Forse i Negramaro non vinceranno questo Festival di Sanremo, dato che molti nomi sembrano più accreditati per il podio. Ad ogni modo, la band è viva e vegeta e sembra pronta a tornare con veemenza nelle radio, rinverdendo i fasti di un recente passato all’insegna della gloria. Nella serata delle cover, Giuliano e compagni hanno cantato La canzone del sole di Lucio Battisti, in duetto con Malika Ayane. La performance ha destato grande interesse da parte di pubblico e critica e potrebbe aver fatto risalire le quotazioni del gruppo salentino, sempre pronto a mettere in mostra le proprie grandi qualità anche con la grande canzone d’autore italiana.











