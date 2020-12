Negramaro/ Sul palco di X Factor 2020 con “Contatto” ai tempi del Coronavirus

Saranno tanti gli ospiti della finale di X Factor 2020 ma i primi ad essere annunciati sono stati i Negramaro. Mai come in questo periodo di magra, di zero live e distanziamento sociale, per gli artisti è importante avere un pubblico per il quale esibirsi, e quale palco migliore se non questo della finalissima di X Factor 2020? Loro stessi hanno annunciato la lieta novella ai fan ricordando che su quel palco ci sono stati e che sarà un piacere tornarci da ospiti questa sera per ‘rimanere in Contatto‘. Proprio questo è il titolo del nuovo album dei Negramaro che hanno annunciato il loro ritorno “all’immaturità”, quello che hanno definito un album di resistenza umana è che è ufficialmente il loro decimo lavoro uscito ormai qualche settimana fa e già in cima alle classifiche. Giuliano Sangiorgi e i suoi non potevano non raccontare i sentimenti che percuotono il mondo in questo momento, quella voglia di sentirsi umani e abbracciarci.

Negramaro sul palco di X Factor 2020 con “Contatto”, il loro nuovo lavoro

Lo stesso frontman della band che questa sera salirà sul palco di X Factor 2020 ha spiegato: “Oggi contatto è la parola più sognata da chiunque sul nostro pianeta ma il titolo del brano c’era già prima che la pandemia cambiasse le nostre vite. Volevamo spingere già sulla necessità di tornare in contatto, rivalutare la fisicità. Oggi tutto ha un senso differente e ancora più significativo”. Prima della pandemia mondiale, infatti, i Negramaro avevano affrontato un lungo tour e poi quello che è successo a Lele e questo li aveva già segnati. Questa sera avranno modo di presentare il loro lavoro e lanciare il loro album e siamo sicuri che questa voglia di Contatto, almeno per un po’, potrebbe essere ripagata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA