Neil Armstrong, storia vera First Man/ Il primo volo a 6 anni, nel 1969 lo sbarco sulla Luna

Storia vera First Man, chi è Neil Armstrong il primo uomo a mettere un piede sulla Luna

Neil Armstrong è stato il primo uomo a posare piede sulla Luna il 20 luglio 1969: “Questo è un piccolo passo per un uomo, un gigantesco balzo per l’umanità”, sono state le sue parole mentre camminava nel mare della Tranquillità. La sua storia è stata raccontata nel film “First man”, di Damien Chazelle con protagonista Ryan Gosling, nei panni dell’astronauta. Neil Armstrong nacque il 5 agosto 1930 a Wapakoneta, nell’Ohio, figlio di Stephen Koenig Armstrong e Viola Louise Engel, famiglia di origine tedesca. Il suo primo volo fu all’età di sei anni, su un piccolo velivolo in una fiera paesana, e ricevette il primo brevetto a 15 anni.

Nel 1947 incominciò a studiare ingegneria aeronautica alla Purdue University, ma il 26 giugno 1949 arrivò la chiamata alle armi in marina. Combatté come pilota di jet nella guerra di Corea, con ben 72 missioni al suo attivo. Tornato dal fronte si laureò nel 1955. Diventò pilota civile e per la NASA testò l’X-15, in grado di raggiungere i 6.401 km/h. Nel 1962 venne selezionato come astronauta ed entrò a far parte del programma Gemini.

Neil Armstrong: lo sbarco sulla Luna nel 1969

Nel 1966 Neil Armstrong comandò la missione “Gemini 8”, la prima che vide l’aggancio di due oggetti orbitanti. Dopo l’aggancio la missione fu interrotta a causa di un malfunzionamento dei propulsori di manovra: Armstrong riuscì ad atterrare nell’oceano Pacifico. Nel 1968 si salvò in un incidente durante una esercitazione. Nel luglio 1969 Armstrong comandò la missione Apollo 11, con Buzz Aldrin e Michael Collins. Le sue prime parole, dopo l’allunaggio, furono: “Houston, qui Base della Tranquillità. L’Aquila è atterrata”. Sette ore più tardi uscì dal Lem e divenne il primo uomo a camminare sulla Luna. Il 13 agosto 1969 il Presidente degli Stati Uniti Richard Nixon gli assegnò la Medaglia presidenziale della libertà, la più alta onorificenza civile americana. Dopo la trionfale missione, Armstrong lasciò la Nasa e andò a insegnare ingegneria all’Università di Cincinnati. Neil Armstrong è morto il 25 agosto 2012, a 82 anni, per le conseguenze di un intervento al cuore.

