Neja (Agnese Cacciola), chi é la cantante di Restless?/ Dal Festivalbar all’Arena Suzuki: “No a GFVip”

Prosegue l’appuntamento TV all’ordine del giorno di Oggi é un altro giorno, il talk di RaiUno condotto da Serena Bortone, con la puntata datata 20 ottobre 2022 che vede, tra gli ospiti in studio, Neja, raccontarsi a tutto tondo. Può indubbiamente dirsi una delle voci della dance made in Italy più amate non solo nel Belpaese, ma a livello internazionale e con all’attivo 4 milioni di copie vendute nel mondo la cantautrice dance pop si consacra come regina italiana della dancefloor.

L’ospite a Oggi é un altro giorno, Agnese Cacciola in arte Neja, nasce a Rivoli, in provincia di Torino, il 15 agosto 1972, sotto il segno del Leone. Appassionata di musica fin da bambina, inizia a suonare il pianoforte all’età di 6 o 7 anni, proseguendo ininterrottamente fino ai 15. Durante l’adolescenza si iscrive anche a una scuola di canto e in poco tempo inizia a cantare e a fare musica aggiungendosi alle formazioni di gruppi jazz e gospel locali, muovendo così i primi passi nella musica anche sui palchi dei club piemontesi. La carriera artistica da cantautrice ha per lei un vero debutto quando conosce nel 1996 il produttore Alex Bagnoli, che la vuole per cantare il brano inedito Find Me, mai rilasciato. Dal fortunato incontro arriva la prima firma su un contratto, e il conseguente passaggio dalla musica gospel e jazz alla dance. Una svolta decisiva nella carriera di Neja( Agnese Cacciola), il cui successo ha un picco nel 1998, con la hit memorabile Restless. Tanto che nel giro di pochi mesi il tormentone estivo le permette di raggiungere la cima delle classifiche italiane dedicate al genere dance. Il brano fenomeno dance si aggiunge alla tracklist dell’album di debutto di Neja, The Game. E il successo di quell’anno la porta a calcare il pregevole palco dell’Arena di Verona, alla finale del Festivalbar 1999.

Il ritorno sul palco, 23 anni dopo il Festivalbar: Neja si racconta a Oggi è un altro giorno

Dopo 23 anni, in occasione della terza diretta del viaggio itinerante nella storia della musica, Arena Suzuki 60 70 80 90 condotto da Amadeus, Neja torna sullo stesso palco ad esibirsi per i fan. “Ogni volta canto disincantata. Cantare é una forma di terapia per me”, dichiara ai microfoni di Rai Radio 2, Neja, visibilmente emozionata per il grande ritorno sul palco. Per ciò che concerne la sfera sentimentale, Neja (Agnese Cacciola) tiene alla tutela della privacy, mantenendo un low -profile che mostra nel condividere poco del suo privato via social e tenendosi a debite distanze dal gossip. Ha una figlia a cui é vincolata da un rapporto inscindibile, ma non é dato sapere se lei abbia un compagno o un marito. Per il gossip nostrano lei ha avuto in passato una liaison amorosa con Jeffrey Jay degli Eiffel 65.

Per ciò che concerne la TV, l’ospite in studio prende parte nel 2016 al talent The Voice of Italy, cantando durante le Blind Audition la propria Restless. Per l’occasione viene scelta da Raffaella Carrà e Dolcenera, e decide di aggiungersi come membro proprio al team della cantante pugliese. Nel frattempo Neja (Agnese Cacciola), non nasconde di sognare la partecipazione a format formativi come Masterchef e dice no ai reality come il GFVIP: “La tv è una vetrina fondamentale, ma GfVip e Isola, che mi sono stati proposti, non fanno per me: trovo triste riciclarsi in questa maniera, mi sentirei a disagio. Non disdegnerei invece programmi in cui si impara qualcosa, tipo Ballando o Masterchef, anche se non mi ci vedo tra i fornelli, sono una frana!” (ride)”.











