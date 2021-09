Nek al Seat Music Awards/ La ripresa dopo l’incidente alla mano

Nek, insieme a Michela Giraud, è alla conduzione dell’appuntamento “Seat Music Awards – Speciale disco estate” all’Arena di Verona in onda alle 16.00 su Rai 1 domenica 12 settembre. “Sono molto felice di tornare all’Arena e ai Seat Music Awards: hanno creduto ancora nel sottoscritto”, ha detto l’artista durante la conferenza stampa. Nel ha anche affiancato Carolina Di Domenica su Radio2 le dirette di giovedì 9 e venerdì 10 settembre. Nello speciale di domenica ci saranno altri artisti riaspetto a quelli che hanno già calcato il palco dell’Arena: “Racconteranno la loro estate, nomi che hanno segnato la musica di questi mesi con grandi tormentoni estivi, e anche artisti alternativi”. E ha aggiunto: “È bello sentire l’emozione di tanti colleghi e sono felice di raccontarla”. Dopo questa esperienza come conduttore, Nek non esclude un futuro televisivo: “Potrei anche continuare, sì, magari qualcosa collegato al viaggio e alla terra, a cui sono molto legato e verso cui nutro grande rispetto”.

Patrizia Vacondio e Beatrice, moglie e figlia Nek/ Matrimonio di lunga data

Nek: la ripresa dopo l’incidente alla mano

A novembre 2020 Nek ha avuto un terribile incidente alla mano sinistra mentre era nella sua casa di campagna. “Mi sono tagliato la mano con una sega circolare in un momento di distrazione. Tutte le dita sono rimaste danneggiate ma, in particolare, l’anulare è quasi saltato via e il diro medio per metà”, aveva raccontato qualche mese fa a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. L’arista si era mostrato in un letto d’ospedale con la mano sinistra fasciata, pochi giorni dopo l’intervento. Sui social Nek ha sempre aggiornato i suoi fan sul stato di salute, pubblicando anche la foto del guanto distrutto che indossava quel giorno. “Queste cicatrici dolorose ogni giorno mi ricordano quanto possa cambiare in un secondo il corso della vita… e quest’anno purtroppo, lo ha ricordato in molte forme a tante persone… Programmerò pianificherò e procederò ancora ma d’ora in poi tenterò di vivere ogni giorno come fosse il primo”, ha scritto su Instagram mostrando i segni ben visibili sulla sua mano.

LEGGI ANCHE:

Nek: “La mano? Non è ancora al 100%”/ “Adoro la campagna, che emozione i live”Patrizia Vacondio e Beatrice, moglie e figlia Nek/ "Fatti l'uno per l'altra"

© RIPRODUZIONE RISERVATA