Nek, All Together Now/ La dedica romantica alla moglie Patrizia fa impazzire il web

Filippo Neviani in arte Nek, stasera sarà ospite della finalissima di All Together Now, in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediset nella giornata di oggi, giovedì 20 giugno 2019. Michelle Hunziker con la partecipazione del giudice speciale J-Ax, avrà modo di condurre le battute finali dello show, con protagonisti 12 talenti musicali in cerca di fortuna. Proprio Nek, sarà in studio per duettare con alcuni di loro e fare emozionare il pubblico da casa ed anche quello presente in studio. Di recente proprio l’interprete di “Laura non c’è” ha festeggiato il compleanno della moglie, Patrizia Vacondio, in modo assai amorevole. Con i propri estimatori, il cantante di Sassuolo ha condiviso un tweet sul proprio profilo Twitter: “Senza di te non avrei l’ottimismo, il sorriso, la curiosità di scoprire. Non avrei l’entusiasmo per vivere. Ecco, io vivo perché ci sei tu al mio fianco e, ogni giorno, chiedo a Dio di preservarti in tutti i tuoi passi. Buon compleanno, AMORE MIO”.

Nek ospite di All Together Now

Il messaggio pieno d’amore che Nek ha dedicato alla moglie, è stato accompagnato da un video che mostra alcune fotografie e momenti di Patrizia e della coppia, sulle note del brano “Io ricomincerei”. La moglie del cantante ha spento 46 candeline lo scorso 16 giugno. I due hanno due figlie, Beatrice e Martina: quest’ultima è più grande ed è nata da una passata relazione della Vacondio. Nonostante questo, la figlia è molto legata a Nek, tanto da avere il suo cognome. Filippo Neviani e la moglie si sono incontrati circa vent’anni fa a Sassuolo (Modena) e – a quanto detto da entrambi – si sarebbe trattato di un colpo di fulmine. Da allora Patrizia e Filippo non si sono mai più lasciati e la moglie è divenuta ben presto anche la sua musa ispiratrice. In questi mesi Nek è tornato alla ribalta con il disco “Il mio gioco preferito”, partecipando anche a Sanremo con la hit “Mi farò trovare pronto”. Stasera l’amatissimo cantautore, sarà ospite della finalissima di All Together Now.

© RIPRODUZIONE RISERVATA