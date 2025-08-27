Chi è Nek, il cantante originario di Sassuolo che ha scelto di continuare a vivere nella sua città d'origine. Nel 2006 il matrimonio con Patrizia

Originario di Sassuolo, dove è nato nel 1972, Nek ha cominciato a suonare in gioventù, fondando con Gianluca Vaccari un duo country. Dopo aver fatto parte di diversi gruppi, anche rock, Nek si è concentrato sulla carriera da solista, prendendo parte nel 1991 al Festival di Castrocaro, pubblicando i suoi primi singoli e poi gli album.

Nel suo percorso nel mondo della musica sono tante le soddisfazioni che l’artista emiliano è riuscito a togliersi: al suo fianco, pronta a fare il tifo per lui, c’è sempre stata la moglie Patrizia Vacondio, sposata nel 2006. Spesso Nek ha raccontato di come sia avvenuto il primo incontro con la donna che ha sposato: i due sono della stessa città e una sera si sono conosciuti in un parcheggio. Da quel momento, guardando i suoi occhi, a Nek è stato chiaro che avrebbe sposato quella splendida donna.

Patrizia Vacondio all’epoca del primo incontro con Nek era già mamma di una bambina, Martina. Una bimba che il cantante ha sempre trattato come se fosse sua figlia, al pari di Beatrice, nata dal matrimonio con Patrizia nel 2011. Con la moglie, Nek è fidanzato dalla fine degli anni Novanta ma solamente nel 2006 è arrivata la celebrazione del loro amore. Non sempre le cose tra i due sono andate bene: in passato, ad esempio, l’artista di Sassuolo ha tradito la moglie, confessandoglielo. Un grave momento di crisi che i due hanno superato con la forza dell’amore: da parte di Patrizia, infatti, è arrivato il difficile perdono. Da quel momento la loro vita di coppia è andata avanti con ancora più amore di prima, nonostante il grave errore di Nek.

Nek: “Uomo di provincia felice”

Di recente, raccontandosi in un’intervista a cuore aperto a Repubblica, Nek ha raccontato di non aver mai pensato di lasciare la sua Sassuolo, nonostante il successo. “Mi ritengo un uomo di provincia felice, torno dai concerti e vado a lavorare nei campi. Sono cresciuto qua, è la mia dimensione quando scendo dal palco” ha rivelato l’artista. Un lato diverso rispetto a tanti colleghi, che però è stata la forza di Nek.