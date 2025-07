Tutto sulla storia d'amore tra Nek e la moglie Patrizia Vacondio: quasi trent'anni l'uno al fianco dell'altra, nonostante un tradimento e...

Patrizia Vacondio è la compagna storica del celebre cantante Filippo Neviani, meglio conosciuto come Nek. La loro storia d’amore prosegue ormai da quasi trent’anni, malgrado qualche momento difficile che ha messo a durissima prova la coppia. Patrizia e Nek, dal 2011, sono diventati genitori di Beatrice, la figlia che si aggiunge a Martina, nata da una storia precedente della Vacondio. Come dicevamo, l’artista emiliano e la sua dolce metà hanno dovuto fare i conti con periodi di crisi profonda, causati da un cedimento di Nek.

Dopo dieci anni di fidanzamento, nel 2006, il cantante è infatti caduto in tentazione tradendo la compagna con una sua fan. Uno scivolone che poteva costare carissimo all’artista di Sassuolo, ma fortunatamente la coppia è riuscita a ricomporsi e a superare la crisi brillantemente.

“Faccio un mestiere che induce in tentazione”, ha spiegato Nek in una intervista di qualche tempo fa. Il tradimento c’è stato e il cantante non nega di aver commesso un grave errore nei confronti di Patrizia, ma dà la sensazione di aver imparato molto da quello scivolone. Probabilmente il rischio di perdere la moglie Patrizia gli ha fatto aprire gli occhi e vedere le cose in modo diverso. “Io e mia moglie ci siamo ritrovati ammettendo lo sbaglio e chiedendo scusa“, ha confessato lui in una lunga intervista a Vanity Fair.

Con la maturità che lo contraddistingue, Nek non butta la polvere sotto il tappeto e rilancia, assicurando di aver imparato la lezione. Da quel tradimento perdonato da Patrizia, infatti, la relazione ha ritrovato uno slancio insperato. E oggi, benché la coppia mantenga massima privacy, sembra procedere tutto per il meglio. Nek e la sua dolce metà non potrebbero essere più felici.