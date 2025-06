Nek è uno dei cantanti italiani più amati degli ultimi anni, da Sassuolo in poi il cantante si è costruito una carriera di tutto rispetto. Fin dagli inizi al Festival di Sanremo con Laura non c’è ai successi più recenti, la coppia formata con Francesco Renga negli ultimi anni che ha riempito i palazzetti in tutta Italia. Nek qualche anno fa ha vissuto sulla propria pelle un incidente domestico che ha rischiato di pagare a caro prezzo, dal quale fortunatamente è riuscito a ripartire tornando a fare ciò che meglio sa fare. Ma gli strascichi, ovviamente, non potevano mancare. Tornando a parlare dell’incidente alla mano, Nek ha confidato:

“Potrebbe essere una delle cose da dimenticare della mia vita perché ha creato una sofferenza pesante. Non avevo idea se sarei riuscito a tornare a suonare” ha detto riguardo al drammatico incidente che ha rischiato di pagare a un prezzo ancora più caro”.

Nek e gli occhi di ghiaccio: “Si parlava di quello, un po’ mi pesava”

Sempre in passato il cantante ha rivelato come più volte il suo nome finisse sulla bocca della gente per mere questioni estetiche. Un uomo indubbiamente affascinante, che fin da giovane ha fatto breccia nel cuore di tantissime ragazze, ma la questione ha iniziato a pesare nella vita di Nek, almeno fino a quando non ha raggiunto la saggezza nella maniera più totale. A tal proposito, infatti, Nek ha rivelato: “Per un po’ questa cosa mi ha pesato, volevo che si desse più importanza alle mie doti musicali. Oggi mi dico: “Vabbè Filippo ma di che ti lamenti?”

Oggi parliamo di uno degli artisti italiani di maggior successo, capace di sfiorare anche la vittoria al Festival di Sanremo nel 2015 con Fatti avanti amore, oltre ai milioni di dischi venduti non solo sul mercato discografico italiano, ma anche all’estero.