Nek conduce Da noi a ruota libera/ Dopo incidente mano “alter ego” della Fialdini

Piccolo cambio di programma, oggi, alla guida della trasmissione “Da Noi… A ruota libera”, in onda subito dopo il consueto appuntamento con Domenica In. La padrona di casa Francesca Fialdini nei giorni scorsi è risultata positiva al Coronavirus e questo pomeriggio non potrà purtroppo essere in studio come da tradizione. Nonostante questo continuerà a condurre il programma in collegamento da casa mentre in studio il cantante Nek le farò da spalla. Sarà proprio lui ad introdurre i temi della speciale puntata di San Valentino oltre che ospitare i vari protagonisti che si alterneranno, dalla collega Rita Pavone all’attore Giuseppe Zeno. Tra gli altri temi della puntata anche il toccante omaggio di Erika Siffredi al marito Carlalberto ‘Cala’ Cimenti, l’alpinista da record nei giorni scorsi travolto da una valanga. E poi ancora attualità e tante “persone comuni” che con le loro storie renderanno la trasmissione speciale.

Il cantautore Nek, quindi, lo vedremo oggi negli inediti panni di co-conduttore ed è stato lo stesso ad annunciare l’appuntamento attraverso le sue Instagram Stories, anticipando la conduzione in tandem ma a distanza con Francesca Fialdini. Il suo ritorno in tv arriva a distanza di pochi giorni dal toccante post in cui aveva spiegato ai suoi follower l’evoluzione dell’incidente avuto alla mano poco tempo fa. “La sento lentamente risvegliarsi come da un lungo letargo, come se rinascesse di nuovo”, aveva scritto nella didascalia allo scatto in cui Nek faceva vedere i segni dei tagli provocati da una sega circolare. Un incidente che ha rischiato di farlo morire dissanguato ma che ha portato il cantante a riflettere sull’importanza di vivere la vita giorno per giorno.

NEK CONDUCE DA NOI A RUOTA LIBERA CON FRANCESCA FIALDINI “A DISTANZA”

Sarà una bella emozione per Nek e Francesca Fialdini, oggi, condurre la nuova puntata di “Da noi… A ruota libera”, insieme ma a distanza. Se il Covid ha reso impossibile la presenza della conduttrice in studio, ci penserà l’amico Filippo Neviani (questo il vero nome di Nek) a guidare dallo studio il programma della domenica pomeriggio. La Fialdini attraverso la sua pagina Instagram ha postato alcune foto del cantante e di lei insieme a Nek ed ha scritto: “C’è qualcuno che quando canta, parla d’amore senza mandarle a dire; qualcuno che le cose che canta le vive per davvero: non ci gira intorno, non temporeggia, non perde tempo”. Parole importanti rivolte proprio all’artista molto amato e che oggi, nel giorno di San Valentino, avrà questo importante ruolo: “Sono particolarmente felice che a far girare la ruota in studio nella puntata di oggi – in questo giorno speciale per molti – ci sia un uomo e un artista come Nek!”. Quindi, nel dare l’appuntamento al pomeriggio di Rai1, la conduttrice ha chiosato: “Filippo sarà il mio alter ego maschile e vi guiderà alla scoperta di tutti quei momenti in cui – nella vita dei nostri ospiti – sono arrivati bivi e sliding doors che hanno determinato il loro percorso. Io ci sarò in qualche modo. Voi godetevi la puntata!”.



