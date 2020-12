Nek/ Dall’intervento alla mano al Concerto di Natale 2020 in Vaticano

La XXVIII edizione del concerto di Natale 2020 in Vaticano vedrà la partecipazione, tra gli altri, del noto cantautore Nek, al secolo Filippo Neviani. L’artista emiliano non è nuovo a questo tipo di appuntamenti: lui infatti è da sempre impegnato nelle iniziative a scopo benefico ed è intervenuto anche nella recente maratona televisiva promossa da Telethon.

La musica non si ferma mai, anzi adesso più che mai ci viene in aiuto per supportarci in questo difficile momento e Nek sembra avere bene a mente questo concetto. Infatti, nonostante siano sospesi tour ed esibizioni in pubblico, il cantante di Sassuolo non è rimasto fermo ma anzi ultimamente ha aderito ad una simpatica iniziativa targata Raiplay. Si tratta di Star Club, un format in cui ogni puntata vede protagonista una star della musica che alla fine incontra uno tra i propri fedelissimi fans…

NEK REDUCE DALL’INTERVENTO ALLA MANO

Nek è veramente un fiume in piena: non l’ha fermato nemmeno un incidente domestico (avvenuto nella sua casa di campagna) che non molto tempo fa l’ha costretto a subire un delicato intervento alla mano. E’ stato lui stesso a comunicarlo ai suoi fans pubblicando un post sul suo profilo Instagram con una foto che lo ritrae in un letto d’ospedale, ricevendo ovviamente numerosissimi messaggi di solidarietà ed incoraggiamento dai suoi followers.

Inoltre ha pubblicato un altro post, successivamente, anche il suo rientro a casa, ringraziando quanti lo avevano sostenuto senza tralasciare di esprimere la propria gratitudine verso tutto lo staff sanitario, citando nome per nome. Un gesto che gli interessati avranno sicuramente gradito mentre ha suscitato qualche polemica da parte di un utente che sosteneva che il trattamento riservato a Nek è stato solo in funzione della sua notorietà e non della grande umanità e professionalità propria del personale medico.

Sempre su Instagram è possibile leggere anche il messaggio molto speciale che il cantautore ha dedicato alla moglie Patrizia Vacondio, con cui è sposato dal 2006 dopo undici lunghi anni di fidanzamento e dalla quale ha avuto una figlia Beatrice Maria di dieci anni. Neviani ne esalta il coraggio e la forza d’animo che la contraddistinguono.



