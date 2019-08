Nek, dedica alla figlia Bea dopo caos Bibbiano/ “L’energia per continuare a esistere”

Tra gli artisti più social in Italia, Nek ha deciso di utilizzare Instagram per fare una bellissima dedica alla figlia Bea. Filippo Neviani ha da poco ufficializzato le date del suo prossimo tour – Il mio gioco preferito – European Tour 2019, oltre trenta date in cui si esibirà con i suoi più grandi successi – ed è reduce dalla polemica sui fatti di Bibbiano, con l’artista sceso in campo per chiedere la verità sul terribile caso degli affidi illeciti. La famiglia è sempre nei pensieri di Nek e la figlia Bea è al centro di tutto: «Sei il trionfo di una sinfonia / la certezza e l’energia / che io possa continuare a esistere…», questa la frase del suo brano “E’ con te” inserita nella didascalia che ritrae la giovane in riva al mare.

NEK, DEDICA SOCIAL ALLA FIGLIA DOPO IL CAOS BIBBIANO

Come già anticipato, Nek è reduce dalle polemiche scaturite dal suo intervento social sui fatti di Bibbiano, con il cantante che chiedeva verità e giustizia per quanto accaduto a Reggio Emilia: «Ci sono intere famiglie distrutte, vite di bambini di padri e di madri rovinate per sempre…e non se ne parla», questo un passaggio del lungo post dedicato alla brutta vicenda. Non sono mancate le critiche – la moglie Patrizia Vacondio è scesa in campo per prendere le sue difese – e lo stesso Nek è tornato sull’accaduto con un altro messaggio sul web: «Eh no. Troppo facile strumentalizzare le mie parole e chi è coinvolto in questa vicenda. Voglio ricordare che parliamo di bambini. Non mi occupo di politica, non mi interessa entrare, né essere messo in mezzo, in dibattiti tra partiti o su partiti».





