Nek, dedica alla moglie Patrizia Vacondio dopo l’incidente/ Senza te una vita spenta

Finalmente tira un respiro di sollievo Nek. L’artista, dopo il brutto incidente domestico di alcuni giorni fa, è stato costretto al ricovero in ospedale e ad un delicato intervento alla mano durato circa dieci ore. Due giorni fa ha lasciato l’ospedale e ha ringraziato tutti coloro che hanno avuto un pensiero per lui e si sono preoccupati per la sua salute. Oggi Nek è apparso in gran forma in un nuovo post pubblicato su Instagram che lo vede al fianco della donna che ama: Patrizia Vacondio, sposata nel 2006. A lei il cantante ha dedicato parole d’amore, ringraziandola per l’importante supporto di questi giorni: “Amore mio. Ammiro il tuo coraggio, la serenità, la tua forza d’animo e tutta l’energia che hai messo in questi giorni che sono stati complicati. Senza di te la mia vita sarebbe spenta.”

Nek, dopo l’operazione i ringraziamenti a moglie e fan

Sono stati giorni davvero complicati per Nek che ha finalmente superato il peggio anche grazie alla presenza costante di sua moglie Patrizia Vacondio. Ma non sono mancate parole di grande affetto per i fan che hanno fatto sentire in modo importante il proprio supporto nei confronti dell’artista: “Mi avete aiutato a riprendermi e a uscire dall’ospedale, è proprio vero: l’amore fa miracoli. Grazie per le vostre dimostrazioni di affetto.” ha dichiarato in un video. Ora per Nek c’è una lunga riabilitazione che gli consentirà di ritrovare la piena funzionalità della mano dopo l’incidente e la conseguente operazione.

