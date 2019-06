Nek/ Dedica alla moglie Patrizia Vacondio: “Senza di te non avrei l’ottimismo…”

Nek e Patrizia Vacondio, il suo cuore è tutto per lei

Nek, al secolo Filippo Neviani, questa sera si esibirà sul palco del Foro Italico a Palermo in occasione del concerto Radio Italia Live. Amatissimo per i suoi occhi azzurri dalle ragazzine di ieri, il suo cuore è esclusivamente per Patrizia Vacondio con cui da anni fa coppia fissa: “Senza di te non avrei l’ottimismo il sorriso la curiosità di scoprire. Non avrei l’entusiasmo per vivere. Ecco io vivo perché ci sei tu al mio fianco ed ogni giorno chiedo a Dio di preservarti in tutti i tuoi passi. Buon compleanno amore mio”, ha scritto sui social Nek in occasione del compleanno della moglie. Per quattro domeniche del mese di giugno su Rai Radio 2 Nek ha condotto insieme ad Andrea Delogu il programma radiofonico “Alza la Radio”. Da venerdì 28 giugno è in rotazione radiofonica il nuovo singolo di Nek, che porta lo stesso titolo del programma di Rai Radio 2, “Alza la radio”, una dedica alla radio che c’è sempre. L’uscita del brano, scritto da Nek, Andrea Bonomo e Andrea Vigentini, è stata accompagnata dal video ufficiale diretto da Gaetano Morbioli per RUN Multimedia.

Nek: dopo l’Arena di Verona il tour europeo

L’ultimo album di inediti di Nek “Il mio gioco preferito – Parte prima“, distribuito dalla Warner Music Italiy, è entrato immediatamente ai vertici delle classifiche. Tra i tanti pezzi contenuti in questo album c’è anche “Mi farò trovare pronto” la canzone con cui Nek ha solcato il palco dell’Ariston nell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Nella tracklist anche: “La storia del mondo”, “Alza la radio”, “Cosa ci ha fatto l’amore”, “Il mio gioco preferito”, “Musica sotto le bombe”, “Mi farò trovare pronto (Di fronte a te)” con Neri Marcorè. Il prossimo 22 settembre Nek si esibirà all’Arena di Verona. L’evento darà il via ufficiale a “Il mio gioco preferito – European tour”, che condurrà il cantante di Sassuolo in oltre trenta città europee: un’occasione per tutti i suoi fan italiani e europei per ascoltare dal vivo i brani del nuovo album e le hit di oltre venticinque anni di carriera. I biglietti del tour sono disponibili su www.ticketone.it, nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per info www.friendsandpartners.it).

