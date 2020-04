Nek/ Fan preoccupato: “Ma perché è così dimagrito?”

Pubblicità

Nek è dimagrito? Questa la domanda che si stanno facendo i fan negli ultimi giorni, da quando il cantautore ha pubblicato alcuni scatti sui social che lo vedono con le due figlie. “Nek sbaglio o sei dimagrito moltissimo”, gli ha chiesto una fan preoccupata. Nelle foto in effetti, l’artista appare molto più magro del solito, un cambiamento forse che non era saltato all’occhio grazie ai contenuti precedenti. “Mi tengo in forma, sennò è un delirio“, ha risposto il cantante all’ammiratrice. Oggi, domenica 19 aprile 2020, Nek sarà su Rai 1 della puntata di Da noi… a ruota libera. Parlerà anche di questa sua recente trasformazione? Di certo la quarantena non gli ha tolto il sorriso, nè la voglia di condividere la musica con i suoi affetti più cari. Nelle foto di famiglia infatti lo vediamo impegnato in sala registrazione: è riuscito a coinvolgere la piccola Beatrice e la maggiore Martina Imarisio Neviani. Clicca qui per guardare le foto di Nek e leggere i commenti. Nei giorni scorsi, il cantante ha pubblicato inoltre il video del suo nuovo singolo Perdonare. Data la quarantena, la clip è stata realizzata in casa e raccoglie circa mille contenuti inviati dagli stessi ammiratori. “Mi avete lasciato senza parole e il risultato è davvero emozionante”, ha scritto sui social per ringraziare chi lo ha sostenuto.

Pubblicità

Nek, il 29 maggio il nuovo disco

Data già fissata: il nuovo disco di Nek, dal titolo Il mio gioco preferito – parte seconda, uscirà il prossimo 29 maggio 2020. “Alla seconda parte dell’album stavo lavorando da qualche mese”, ha scritto il cantautore sui social, “ma non avevo ancora terminato di scriverlo e quando è cominciato tutto questo ho dovuto momentaneamente rallentare tutta la macchina. Però ve l’ho promesso, ho deciso che voglio andare avanti con la mia musica e adesso sta arrivando il momento di farvela sentire”. Così dopo aver rallentato il passo, ha scelto di riaccendere i motori e accelerare il tutto, riuscendo anche ad ottenere una data certa per il lancio definitivo. L’album è legato quindi al disco che Nek ha pubblicato l’anno scorso e contiene non solo il singolo di debutto, Perdonare, ma anche una special edition della canzone E da qui che ha lanciato nel 2010. Il testo infatti è interpretato non solo dall’artista, ma anche dalle due figlie Martina e Beatrice Neviani. “Registrata a casa“, precisa ancora nel post, aggiungendo anche che da qualche giorno è possibile ascoltare in anteprima grazie alle piattaforme digitali. “Mai fermarsi!”, conclude.

Foto, “noi e la musica”





© RIPRODUZIONE RISERVATA