Nek, Il mio gioco preferito Parte seconda/ “Il nuovo album figlio della quarantena”

Il mio gioco preferito – Parte seconda, questo è quello che Nek ha sfornato oggi in barba a tutti coloro che sono ancora fermi al palo, a chi si è visto portare via i concerti in programma e chi, per esempio come Vasco Rossi, ha affrontato il blocco dello scrittore in questo complicato periodo di quarantena. Non è stato così per Filippo Nek Neviani, classe 1972, che ha pensato bene di non fermarsi, anzi, si è lasciato scorrere nelle vene le sensazioni di questi mesi dando vita ad un grande carnet di canzoni. Lui stesso a Il Giornale ha rivelato: “Ho scritto e sto scrivendo come un dannato…Da quando è uscito il primo decreto del governo io mi sono chiuso nel mio studio di registrazione e ho seguito l’ispirazione”. Risultato? Il disco in uscita oggi, Il mio gioco preferito – Parte seconda, non ha al suo interno sette brani come previsto bensì dieci.

NEK SFORNA IL SUO NUOVO ALBUM FIGLIO DELLA QUARANTENA

Nek non ha voglia di fermarsi e di “buttare all’aria questa energia” che gli scorre dentro e che lo ha portato a scrivere e produrre questo disco che uscirà adesso che tutti si sono tirati indietro: “Oggi sappiamo quando poco vendano i dischi ma io ho la necessità di mantenere un contatto con il mio pubblico anche solo con un brano in radio”. Ai microfoni del Giornale, Nek ammette che la sua situazione familiare è serena e quindi non ha avuto “disagi da sublimare” in questo periodo, la sua unica paura era legata alla madre e ai genitori della moglie Patrizia che sono anziani e, quindi, soggetti a rischio: “Ci siamo stretti e abbiamo affrontato l’emergenza. Tanti miei amici hanno vissuto il lockdown da soli e hanno patito”. La parola d’ordine di Nek è non fermarsi e non solo ha previsto la pubblicazione del suo disco ma anche una serie di incontri con i fan in una chat room e i concerti sui social.



