NEK/ “Il mio nuovo album contiene i pezzi che ho scritto in quarantena” (Verissimo)

“Scrivo, suono, registro. Non vedo l’ora che voi possiate ascoltare… Al 29 maggio manca poco!”. Così Nek – nome d’arte di Filippo Neviani –annuncia su Instagram l’imminente uscita del suo nuovo album Il mio gioco preferito – parte seconda. Questo disco non è altro che lo sviluppo – anzi, il completamento – di un lavoro iniziato esattamente un anno fa con il primo volume de Il mio gioco preferito, pensato fin dall’inizio per avere un seguito. Dieci le tracce previste, contro le sette della scorsa volta: a parte Perdonare, il singolo uscito il 10 aprile, ed E da qui, una riedizione del brano omonimo del 2011 cantato questa volta in coppia con le figlie Beatrice e Martina, gli altri titoli sono: Ssshh!!, Imperfetta così, Una canzone senza nome, E sarà bellissimo, Amarsi piano, Le montagne, A mani nude, Allora sì. Fino a ora, Nek ha pubblicato quattordici opere in studio, due raccolte e un live, quest’ultimo firmato insieme a Max Pezzali e Francesco Renga. Quattro le partecipazioni in totale al Festival di Sanremo, a partire dall’esordio nella categoria Nuove proposte nel 1993 con In te per finire all’ultima puntatina nel 2019 con Mi farò trovare pronto. Degni di nota soprattutto i successi ottenuti con Laura non c’è e Fatti avanti amore, rispettivamente nel 1997 e nel 2015. Inoltre, nel corso della sua carriera, ha scritto l’inno della squadra di calcio del Sassuolo e fatto il giudice ad Amici. Oggi, durante il consueto appuntamento pomeridiano con Verissimo – Le storie, Nek sarà protagonista con un videomessaggio.

Il lockdown di Nek

Invitato da Radio Italia a condividere la sua giornata-tipo in lockdown, Nek si è mostrato su Instagram in diverse salse. Protagonista delle storie anche sua figlia Beatrice, che balla l’hip hop imitando le pose dei rapper. Per il resto, la sua è una vita abbastanza ordinaria: “La mia vita si sviluppa attraverso il lavoro costante nel mio studiolo, con cui riesco a fare certe cose dopo aver deciso anche se mi manca il rapporto col pubblico. Poi taglio il prato, le ragazze cucinano, mi tengo in forma per evitare di deragliare…”. Nella stessa intervista a Radio Italia, Nek ha spiegato anche la genesi del suo nuovo lavoro, e in particolare del primo estratto Perdonare: “Tutto inizia più di un anno fa dall’incontro di diversi amici autori, tra i quali uno spagnolo: eravamo in 4. Il brano infatti nasce in spagnolo col titolo ‘Perdonar’: poi abbiamo completato il testo con Giulia Anania. Così è diventata una canzone a tutti gli effetti 8 mesi fa ed è stata messa da parte perché avrebbe fatto parte del secondo volume dell’album ‘Il mio gioco preferito’”. Nel frattempo, l’illuminazione: “Qualche settimana fa l’ho ascoltata e mi sono accorto che era attualissima: parla di rinascita e perdono, è perfettamente circoscritta al momento che stiamo vivendo”.

Nek: nuovo album in arrivo a fine maggio

Come si è detto, Il mio gioco preferito – parte seconda uscirà esattamente il 29 maggio prossimo: “Conterrà pezzi scritti prima della pandemia”, spiega Nek, “e altri scritti durante la quarantena. Un brano parla di quando torneremo a stringerci le mani, senza distanze di sicurezza, è una visione positiva di quando ci riabbracceremo e si intitola ‘Sarà bellissimo’. Poi c’è un pezzo che parla di che cos’è una canzone ed è stato scritto durante l’isolamento. Un’altra traccia ha un titolo particolare, un’altra ancora era stata spoilerata con qualche secondo durante una mia diretta social, poi ce n’è una sull’amore per le imperfezioni del prossimo…”. Insomma, un album attuale, che i fan di Nek non vedono l’ora di ascoltare.



