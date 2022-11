Nek in gara al Festival di Sanremo 2023 in coppia con Francesco Renga?/ L’indiscrezione…

Nek commuove i fan con il racconto a Le Iene: “Due anni fa…”

Nek è stato ospite nella scorsa puntata de Le Iene. Il cantante si è raccontato parlando dei momenti difficili attraversati durante la sua vita. Nel 1993 Nek si presentò al Festival di Sanremo con la canzone “In Te”. Il brano fu subito al centro delle polemiche: “Nel 1993 ho esordito a Sanremo con “In Te”. Quella canzone fu accusata di essere contro l’aborto, e venne massacrata ancor prima che la cantassi. Salii sul palco ma la voce non usciva. Pippo Baudo mi gridava: “Devi usare il diaframma”. Volevo scomparire. Quella sera, per la prima volta, ho scoperto un coraggio che non credevo di avere, e che mi avrebbe accompagnato nella carriera e nella vita. Anziché farmi distruggere dalle critiche feroci, ho smentito chi sperava che fossi solo una meteora”.

Nek ha poi proseguito ricordando uno dei momenti critici della sua carriera, quando a causa di un incidente si è procurato una ferita alla mano che lo ha bloccato per diverso tempo prima che potesse ricominciare a suonare: “È successo anche due anni fa, quando con la sega circolare mi sono squarciato la mano. La mano per un musicista è tutto: cosa sarei stato io senza la musica? Dopo lo sconforto iniziale ho raccolto il coraggio rimasto: ho accettato che, forse, ci sarebbe stato un nuovo Filippo, diverso. Ho avuto fiducia che nel buio si potesse accendere una luce. Ed è andata bene, perché questa sera, tra poco, canterò per voi. Non è facile, ma se impariamo ad accettarle, anche le cose brutte possano trasformarsi in un’opportunità di riscatto”.

Nek parteciperà al Festival di Sanremo 2023 con Francesco Renga? Da alcune settimane circola l’indiscrezione di una partecipazione in gara tra i big dei due cantanti al prossimo Festival di Sanremo. Il cantante bresciano e Filippo Neviani sono apparsi insieme di recente sulle storie Instagram e sembrava che si trovassero in una sala d’incisione. Qualcosa bolle sicuramente in pentola anche perché stando a quanto rivelato da All music Italia i due cantanti si sarebbero proposti con lo zampino dell’autore Luca Chiaravalli.

Entrambi appartengono alla scuderia Friends&Partners. Francesco Renga ha rinviato la tournèè al 2023 e questo spiegherebbe come mai abbia puntato sulla carta di Sanremo. Nek è molto legato alla kermesse musicale. Nel 1993 presenta a Sanremo il brano In te nella categoria Nuove proposte, nel 1997 risale sul palco dell’Ariston con Laura non c’è. Nel 2015 è sul palco dell’Ariston con Fatti avanti amore.

