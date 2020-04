Nek/ “In quarantena ho condiviso con le mie figlie, famiglia ancora più unita”

Pubblicità

Il cantautore Nek ospite oggi in collegamento con la trasmissione La Vita in Diretta, per l’ultima parte della puntata condotta da Lorella Cuccarini. Filippo Neviani, con capelli visibilmente più lunghi, si è raccontato ed ha raccontato ai telespettatori il periodo di grande creatività già iniziato con l’avvio della quarantena al termine della quale è nato il brano “Perdonare”, il suo nuovo singolo. “E’ un pezzo che ho scritto tempo fa, anche se ci sono canzoni figlie del momento. Ho ritrovato in questo lockdown una ispirazione molto forte, continuo a scrivere”, ha spiegato. E sul nuovo singolo ha aggiunto: “Perdonare racconta la storia di due persone che nel perdono trovano la forza per ricominciare”. A tal proposito Nek ha raccontato la sua iniziativa personale coinvolgendo nella realizzazione del videoclip della canzone i suoi fan: “con mille contenuti video hanno mandato il loro personale filmato ed è diventato un clip emozionante della canzone”, ha commentato l’artista. “Una canzone non bastava, sarebbe stato sufficiente un pezzo di 2 ore”, ha proseguito scherzando, alla luce dell’ampia partecipazione. Questa quarantena ha rappresentato per il cantante anche la scoperta di qualcosa di nuovo rispetto alle persone che da anni lo seguono con grande ammirazione e stima: “Ho scoperto la loro spontaneità, salta fuori in questo momento di grande sofferenza, ti accorgi quello che è utile da quello che è futile e il rapporto umano vince su tutto il resto e mi sono reso conto di quanto nella loro lontananza le persone mi siano vicine”.

NEK, LA SUA QUARANTENA: FAMIGLIA PIÙ UNITA CHE MAI

Un filmato ha poi riproposto un momento di grande unione tra Nek e le sue figlie: “il fatto di aver condiviso con le mie figlie, pura necessità di condividere con loro, necessità di sentirmi utile agli altri, in questo caso la famiglia si è unita ancora di più”, ha commentato il cantante rivolgendosi a Lorella Cuccarini. A causa della quarantena, Filippo ha imparato a vedere le cose in maniera differente rispetto a dieci anni fa? “Le piccole cose dovrebbero essere le stesse ma cambia la nostra percezione o non le percepiamo più o diamo retta a dettagli ancora più invisibili agli occhi”, ha commentato, “siamo più attenti a questo genere di dettagli perchè il dolore ci colpisce in prima persona e non fa sconti a nessuno”. Molti suoi colleghi si stanno dilettando in cucina in queste giornate di lockdown. Nek tuttavia preferisce fare altro: “amo il giardinaggio, mi reputo un contadino mancato. Amo molto la terra”. Infine ha rivelato di aver voglia di fare tv: “Non ho mai nascosto il mio desiderio di esprimermi anche attraverso un linguaggio diverso dalla musica, mi piacerebbe fare un programma che ha a che fare con la musica o qualcosa che parli di natura, di viaggi, sono le due dimensioni che più mi piacciono”. In vista della fine dell’emergenza, ha poi raccontato ciò che gli piacerebbe fare: un giro nella sua casa in campagna, abbracciare le persone e fare un giro in moto con gli amici, on the road.



