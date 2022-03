Nek, incidente alla mano/ “Mi sono tagliato con una sega circolare e non so se…”

L’incidente alla mano di Nek

Nel 2020 Nek ha parlato a Verissimo del suo grave incidente domestico: “Mi sono tagliato la mano con una sega circolare in un momento di distrazione. Tutte le dita sono rimaste danneggiate ma, in particolare, l’anulare è quasi saltato via e il dito medio per metà ma dopo oltre undici ore d’intervento sono riusciti a salvarmi la mano”. Il cantante ha rischiato seriamente di perdere il medio e l’anulare, tranciati quasi di netto e ricuciti dopo un lungo intervento chirurgico duranto 11 ore. In un’intervista a Il resto del Carlino ha dichiarato: che “La mano è al 75-80%, non so dire se migliorerà ancora” e ha confessato di non riuscire più a suonare la chitarra.

Nek, pseudonimo di Filippo Neviani, è nato a Sassuolo (Modena), il 6 gennaio del 1972. Ha 50 anni. A nove anni inizia a suonare la chitarra e la batteria. Nel 1986 fa il suo esordio nella musica formando il duo country Winchester con Gianluca Vaccari. Inizia a comporre musica nel gruppo White Lady, in cui canta e suona il basso. Il gruppo nasce come cover band dei Police. Sting ha avuto un’importante influenza sul suo modo di fare musica, e ha spiegato in un’intervista che “fin da bambino cercavo di imitarlo”. Nel 1991 il gruppo si scoglie e il cantante inizia la sua carriera da solista. Nel corso della sua carriera il cantante ha venduto più di 10 milioni di dischi in tutto il mondo. Il suo primo album, Nek, esce nel 1992 anticipato dal singolo Amami. L’anno successivo pubblica In te e nel 1994 Calore umano. Nello stesso anno termina il contratto con la casa discografica Fonit Cetra e il cantante ne firma uno nuovo con la Warner Music Italy. Nel 1996 esce l’album Lei, gli amici e tutto il resto e il cantante partecipa l’anno successivo al Festival di Sanremo con il brano Laura non c’è.

