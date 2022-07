Nek/ “La famiglia è il mio riparo”

Nek: da “Dalla strada al palco” al Tim Summer Hits 2022

Nek torna sul palcoscenico di Tim Summer Hits 2022 dopo il debutto come conduttore nel talent musicale “Dalla strada al palco”. Il cantautore di “Laura non c’è” si sta godendo qualche giorno di mare e relax nella bellissima Puglia, una regione che l’ha conquistato. “La Puglia è uno stato d’animo e ringrazio tutti i pugliesi che ho incontrato in questi giorni, li ringrazio davvero per l’affetto che mi hanno dimostrato” – ha detto il cantante che ha debuttato anche come conduttore televisivo nel programma “Dalla strada al palco” ideato da Carlo Conti e trasmesso il martedì in prima serata su Rai2. Intervistato da Famiglia Cristiana, il cantante ha parlato proprio del talento e di quanto sia importante prendersene cura.

Dalla strada al palco, 1a puntata/ Diretta e ospiti: Gap's Orchestra non passa, Dario Rossi incanta

“Il talento è un dono, che puoi scoprire da solo o grazie all’aiuto di altri. Quando però capisci di averlo, devi prendertene cura. Non puoi rimanere indifferente, lasciarlo lì e dimenticartene. Chi ha un dono ha quasi l’obbligo di metterlo a frutto e lo dico anche da credente: ricorda la parabola dei talenti? Ecco, a me piace continuare a imparare, misurarmi con cose nuove, e in questo caso mi metterò al servizio del talento di queste persone” – ha detto l’artista.

Nek, incidente alla mano e come sta/ "Non ho pazienza, è dura"

Nek: “la famiglia è il punto di origine di tutto”

Una bella esperienza per Nek che si è calato nei panni di conduttore convincendo critica e pubblico. Intanto tra pochi mesi il cantante si prepara a festeggiare 30 anni di carriera con un best of e una serie di sorprese per i fan. “A settembre taglio i 30 anni di carriera e vorrei festeggiarli in molti modi diversi. Uno è questo programma, poi in autunno uscirà un album antologico, che chiude un cerchio iniziato il 9 settembre 1992, data del primo disco. Ma ho in serbo anche altre sorprese…” – ha detto il cantante che dalle pagine di Famiglia Cristiana ha sottolineato quanto la famiglia sia importante per lui. ”

Patrizia Vacondio, la moglie di Nek/ Il tradimento perdonato e..

“E’ fondamentale che in famiglia sia tutto a posto affinché anche nel mio lavoro vada poi tutto a posto. Il mio stato d’animo risente molto di quello che accade in casa. Parlo per me, naturalmente: io sono fatto così. Inoltre sono convinto che, più in generale, la famiglia sia il punto di origine di tutto. È lì che si formano le coscienze e i cuori delle persone e se respiri amore in famiglia, poi da adulto sarai portato a trasmettere gli stessi buoni ideali” – ha detto Nek concludendo – “la famiglia è il mio riparo”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA