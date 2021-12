Nek: la moglie Patrizia Vacondio e le figlie Martina e Beatrice Neviani/ Dal tradimento all’amore

Patrizia Vacondio e Nek, sposati ormai dal 2006

Iniziare una relazione con una donna che ha già avuto un figlio da una passata relazione può certamente non essere semplice e può spingere qualcuno a desistere in partenza. Un’idea che non sempre viene poi applicata nella realtà quando è il sentimento a prevalere e a spingere entrambi a portare avanti il rapporto. Ne sanno qualcosa Patrizia Vacondio e Nek, sposati ormai dal 2006 ma arrivati a questo passo dopo ben dieci anni di fidanzamento e nonostante un tradimento che ha rischiato di compromettere il loro rapporto. Nel momento in cui ha conosciuto il cantante la donna aveva già una figlia, Martina, che è ora legatissima all’interprete di “Laura non c’è”.

Non solo, la ragazza ha ora deciso di aggiungere al suo cognome anche Neviani, quello del cantautore. Una scelta certamente inusuale, ma significativa, che evidenzia quanto lei ora consideri l’artista come un padre.

Patrizia Vacondio, Beatrice e Martina Neviani: da chi è composta la famiglia di Nek

In occasione della laurea di Martina, conseguita un anno fa, è stato proprio Nek uno dei primi a congratularsi con lei. Il cantante le aveva dedicato un dolcissimo post su Instagram: “Hai studiato tanto, hai messo in ogni istante di questo percorso entusiasmo e passione e oggi ti meriti questo successo – ha scritto -. È il secondo 110 e lode della tua carriera universitaria. Sei tu la scintilla rivoluzionaria. Lo sei sempre stata. E noi siamo fieri della persona che sei e sarai”.

E nel 2012 è arrivata Beatrice, la figlia di Filippo e Patrizia. Il matrimonio della coppia è stato caratterizzato da diversi alti e bassi, causati anche da alcuni tradimenti da parte di lui. I due hanno però deciso di restare insieme, a conferma del grande amore che li lega.

