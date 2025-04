Nek, vero nome Filippo Neviani, è tra gli ospiti della penultima puntata di “Stasera tutto è possibile“, il comedy show campione d’ascolti condotto da Stefano De Martino in prima serata su Rai2. Il cantante, reduce dal successo del talent “Dalla strada al palco”, torna in tv per una serata all’insegna del divertimento e della spensieratezza. Una carriera di grandissimi successi quella della cantautore che ha debuttato nel 1992 a Sanremo con “In te”, anche se la grande svolta è arrivata qualche anno dopo grazie alla super hit “Laura non c’è”. Quella canzone non solo l’ha visto conquistare le classifiche di vendita in Italia, ma anche in Europa e Spagna trasformandolo in una celebrità.

Un vero e proprio tormentone che ancora oggi non può mancare nella scaletta dei suoi concerti: “Laura non c’è” ha segnato la storia del Festival di Sanremo, ma anche della musica italiana. Proprio l’artista parlando di quel brano ha detto: “Laura ha fatto parte della mia vita e quando si è staccata da me mi è dispiaciuto”. Non solo, Nek ha anche confessato di non averla mai più rivista.

Nek e le canzoni di successo: dal debutto a Sanremo a oggi

Non solo “Laura non c’è” nella carriera di Nek che, intervistato da Il Resto del Carlino, ha confessato che tra tutte le sue canzoni sceglierebbe Fatti avanti amore: “è attuale perchè credo sia importante nelle relazioni e nei rapporti umani non usare l’indifferenza”. Il cantautore parlando di uno dei suoi più grandi successo ha aggiunto: “è un’esortazione a cercare sempre vicinanza, contatto nelle piccole cose”.

Il cantante è pronto a tornare dal vivo quest’estate con il Nek Hits – Live 2025, un tour in cui riproporrà tutti i suoi brani più amati, ma in una versione del tutto nuova: “avevo necessità dell’essenziale delle canzoni, di riportarle al minimo. Sul palco ci saranno basso, batteria e chitarra”.

