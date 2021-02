Nek mostra la mano ‘mutilata’/ “Da oggi vivrò ogni giorno come se fosse il primo”

Filippo Neviani, più comunemente noto come Nek, ha mostrato su Instagram i segni della sua mano dopo l’incidente avuto alla fine del mese di novembre scorso. Uno scatto in cui si vede la mano sinistra segnata da cicatrici indelebili, descritto da Nek così: “Ecco la mia mano oggi. La sento reagire con me. La sento lentamente risvegliarsi come da un lungo letargo, come se rinascesse di nuovo. Queste cicatrici dolorose ogni giorno mi ricordano quanto possa cambiare in un secondo il corso della vita… e quest’anno purtroppo, lo ha ricordato in molte forme a tante persone…”.

Quindi Nek aggiunge e conclude il suo post Instagram scrivendo: “Pianifichiamo, progettiamo sicuri nel nostro cammino poi qualcosa di inaspettato come un pugno allo stomaco, come un lampo improvviso, trasformano tutto. Si, programmerò pianificherò e procederò ancora ma d’ora in poi tenterò di vivere ogni giorno come fosse il primo”.

NEK, FOTO DELLA MANO CON CICATRICI: “HO RISCHIATO DI MORIRE”

L’incidente era avvenuto il 23 novembre del 2020, dopo che Nek aveva postato una foto sul proprio profilo Facebook, mentre lo stesso era in ospedale e con la mano avvolta in una grande fasciatura: “Ho avuto un incidente mentre ero nella mia casa di campagna – aveva detto in quell’occasione – e, da qualche giorno, mi trovo in ospedale ricoverato dopo aver subito un intervento alla mano”. Successivamente, durante un’intervista con il programma Verissimo, di Canale 5, aveva spiegato più nel dettaglio che cosa fosse successo e il rischio corso: “Se fossi rimasto più del dovuto – aveva detto parlando con la Toffanin – nella mia casa in campagna, in attesa dei soccorsi, nel peggiore dei casi sarei morto dissanguato, nei migliori avrei perso i sensi. Invece, ho avuto il sangue freddo di prendere l’auto e di guidare fino al Pronto Soccorso di Sassuolo”. Il post pubblicato oggi da Nek ha avuto migliaia di apprezzamenti fra cui anche il like del collega artista, Fedez.



