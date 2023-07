Nek prossimo conduttore di Sanremo al posto di Amadeus?/ “L’idea è costruire un nuovo Baglioni…”

Nek, dai concerti negli stadi ai primi passi sul piccolo schermo: la “suggestione” sanremese

La calura estiva sembra quasi agevolare un flusso copioso di indiscrezioni e rumor di carattere televisivo. Con i palinsesti in vacanza ogni indizio è buono per fomentare nuove possibilità e scenari. Stando a quanto riportato dalla pagina Instagram The Pipol Gossip, un nuovo nome sembra essere finito nel calderone delle indiscrezioni televisive: Filippo Neviani, meglio conosciuto come Nek. Il cantante non ha certo bisogno di presentazioni, la sua caratura nel contesto musicale è da anni sotto gli occhi di tutti.

Nek – alias Filippo Neviani – negli ultimi anni ha iniziato a cambiare pelle, o meglio, a sperimentare nuove possibilità e opportunità. Nello specifico, come sottolinea anche la pagina Instagram, Nek è già alle prese con conduzione televisiva come sostituto di Francesca Fialdini nel suo programma su Rai1. Proprio a tal proposito, The Pipol Gossip sgancia la “bomba”: “…A quel furbacchione di Ferdinando Salzano di Friends&Partner è balenata in testa un’idea che si chiama Festival di Sanremo“. Stando a quanto riportato dalla pagina, l’agente starebbe lavorando al sostituto di Amadeus per la prossima edizione del Festival di Sanremo e avrebbe dunque intenzione di preparare già il terreno per proporre proprio Nek.

Nek e la possibile conduzione del Festival di Sanremo: “Al momento è utopia…”

The Pipol Gossip, avvalorando la possibilità di vedere Nek sempre di più nelle vesti di conduttore oltre che di cantante, riporta gli ultimi impegni proprio al timone di alcuni format televisivi. “Nek, dopo la Fialdini, si è ritrovato per magia su Rai Due con lo show ‘Dalla strada al palco’ e poi con Andrea Delogu (anche lei sotto management Salzano) alla conduzione dei Summer Hits. Un caso? Assolutamente no…”. Tali indizi sarebbero dunque validi per credere realmente che Nek possa ambire alla conduzione del Festival di Sanremo 2025, il primo dopo il “dominio” di Amadeus.

“L’idea è appunto quella di costruire il nuovo Baglioni; ovvero un cantante prestato alla conduzione. E Nek si ritrova sul palco, oggi, sia come conduttore che come cantante nello show del suo agente“. In ogni caso, The Pipol Gossip sottolinea quanto sia ancora presto per azzardare ipotesi sul Sanremo che verrà, anche perché per il Festival 2024 il timone sarà ancora di Amadeus. La pagina mette inoltre in evidenza quanto tale indiscrezione, secondo le loro fonti, sia per ora prettamente utopia più che ottimistica realtà.











