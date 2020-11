Nek ricoverato in ospedale/ “Incidente in casa, ho subito un intervento alla mano”

Un fulmine a ciel sereno è stato per tutti i fan di Nek leggere il contenuto del post pubblicato oggi, 23 novembre, su Instagram dal cantante. Nella foto postata, il noto cantante è in un letto d’ospedale ma, nonostante il volto provato, mostra a tutti un sorriso. Poi, nel lungo messaggio che affianca la foto, spiega di essere rimasto vittima di un incidente. Ecco quanto da lui comunicato: “Ciao a tutti! Vi sarete accorti che non sono stato molto attivo sui social negli ultimi giorni… – così spiega – Ho avuto un incidente mentre ero nella mia casa di campagna e, da qualche giorno, mi trovo in ospedale ricoverato dopo aver subito un intervento alla mano.” Tiene però a precisare “Sto bene, questa adesso è la cosa più importante. Sono seguito da ottimi medici e presto vi darò notizie, confido che le cose vadano per il meglio. A prestissimo!”

Incidente casalingo per Nek: il supporto dei colleghi

In effetti qualche fan aveva iniziato a notare l’assenza social di Nek, che è invece molto attivo su Instagram. Solo oggi è stato spiegato il perché: il cantante ha avuto un incidente casalingo che lo ha costretto ad un intervento immediato alla mano e al ricovero in ospedale. Non è chiaro quanto ancora vi debba rimanere, né le conseguenze dell’incidente. Intanto in tantissimi hanno commentato il post facendo al cantante gli auguri di una pronta guarigione, tra questi l’attore Stefano Accorsi con un “Forza Filippo”, il cantante Francesco Renga con un “Vaiiiii Fil!”, e ancora Chiara Galiazzo, Lucilla Agosti e molti altri.

