Nek sfiora la caduta al Festival di Sanremo 2024 (VIDEO)/ Francesco Renga punge: “Ha avuto un decadimento”

Nek rischia di cadere dalle scale al Festival di Sanremo 2024: “Scalini insidiosissimi”

Sta andando in onda la 1^ puntata del Festival di Sanremo 2024 una diretta di più di cinque ore in cui fino a fine serata si esibiranno tutt’e 30 gli artisti in gara tra cui anche Francesco Renga e Nek. Il due di amici, prima che colleghi, sul palco dell’Ariston ha portato il brano Pazzo di te. Peccato però che a fine esibizione Nek ha rischiato la caduta a Sanremo 2024 ed in queste il video della caduta sfiorata sta diventando virale.

Nel dettaglio, dopo la loro esibizione a Sanremo 2024 con la canzone Pazzo di te, Francesco Renga e Nek hanno ringraziato tutti per l’opportunità e soprattutto Amadeus. Ricevuti due mazzi di fiori hanno deciso di omaggiare il loro direttore di orchestra, il maestro Chiaravalle e proprio mentre Nek gli stava consegnando il bouquet è inciampato sui gradini e per poco non è finito a terra. “Maestro i fiori di Sanremo…ah i fiori e il salto di Sanremo. Questi scalini sono insidiosissimi.” ha ammesso il cantante.

Francesco Renga punge Nek che rischia di cadere a Sanremo 2024: “Ha avuto un decadimento”

Dopo la caduta sfiorata al Festival di Sanremo 2024, Nek è risalito dal collega Francesco Renga il quale non ha perso tempo e lo ha bonariamente provocato. Rivolgendosi ad Amadeus ha infatti affermato: “Purtroppo ultimamente ha avuto un decadimento tremendo io quando sono venuto avevo il braccio rotto invece adesso di sono invertite le parti.” Ed in effetti è vero a Sanremo Giovani il cantante di Angelo si era presentato con un braccio rotto e ingessato ed aveva spiegato anche cosa gli era successo.

Ad di là della quasi caduta Nek e Francesco Renga sul palco dell’Ariston hanno portato una canzone prettamente nelle loro corde. Da alcuni anni i due amici hanno creato un duetto che sta ottenendo un discreto successo ed hanno voluto consacrare questa unione gareggiando insieme al Festival di Sanremo 2024.

NEK CHE PER POCO VOLA PER DARE I FIORI AL MAESTRO CON TANTO DI “OOOPALÀ” 💀💀💀 #Sanremo2024 pic.twitter.com/ngIhrDNZmf — venere di twitta 💐 (@aleferaz) February 6, 2024













