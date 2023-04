Nek “Sogno di condurre Sanremo”/ “Al servizio del Festival come Baglioni”

Nek sogna di condurre il Festival di Sanremo

Nek è tornato a condurre la seconda edizione di “Dalla strada al palco”, il format ideato da Carlo Conti che porta in tv il variopinto mondo degli artisti di strada, in onda su Rai 2. In una recente intervista rilasciata al settimanale Visto, Nek ha parlato del suo sodalizio artistico con Francesco Renga: “Porteremo in tour uno spettacolo condiviso dopo due grandi eventi a Verona e Milano”. I due artisti, infatti, saranno protagonisti di una serie di appuntamenti estivi in tutta Italia poi il 5 settembre si esibiranno all’Arena di Verona e il 7 ottobre al Mediolanum Forum di Assago (Milano).

Patrizia Vacondio, moglie di Nek/ Lui:"Tradimento? Adesso non mento più..."

Il mese scorso Renga e Nek hanno pubblicato il singolo “L’infinito più o meno” (scritto da Edwyn Roberts, Cheope, Gianluigi Fazio, Alex “Raige” Vella), che anticipa il nuovo progetto discografico condiviso. Ma non è tutto. Sulle pagine del settimanale Visto, Nek ha rivelato di aver un sogno nel cassetto: “Sogno di condurre il Festival di Sanremo, mi piacerebbe molto, chi lo sa, incrociamo le dita”.

Nek e Francesco Renga: "Siamo veri amici"/ "Abbiamo un'energia esplosiva!"

Nek sogna di condurre il Festival di Sanremo

Non sarebbe la prima volta che un cantante sale sul palco dell’Ariston come conduttore. Dopo il triennio Carlo Conti nel 2018 all’Ariston è sbarcato Claudio Baglioni, che ha condotto due edizioni della kermesse: una vinta da Ermal Meta e Fabrizio Moro, l’altra da Mahmood. “Abbiamo avuto un precedente, quello di Claudio Baglioni, che si è messo al servizio del Festival e lo ha presentato”, ha ricordato Filippo Neviani. Il Festival di Sanremo 2024, però, sarà condotto da Amadeus, per il quinto anno consecutivo. Nek conosce bene il parco di Sanremo: la sua prima esibizione risale al 1993, nella categoria Nuove proposte, con il brano “In te”, che si classificò terzo. Nel 1997 partecipa per la seconda volta con “Laura non c’è”, classificatosi alla settima posizione. Nek è tornato a Sanremo nel 2015: classificandosi secondo con “Fatti avanti amore” e vincendo il premio “Miglior esibizione cover” con la reinterpretazione del brano “Se telefonando” di Mina. Ultima partecipazione nel 2019 con “Mi farò trovare pronto”.

LEGGI ANCHE:

Patrizia Vacondio, moglie di Nek/ "La tua esistenza per noi è linfa vitale"

© RIPRODUZIONE RISERVATA