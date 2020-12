Nek/ Torna il sorriso dopo l’incidente “Nonostante tutto sono un uomo fortunato e…”

Ci sarà anche Nek questa sera nel ricco parterre di ospiti allestito da Rai1 per lo show che lancia la maratona dedicata calla beneficienza e alla ricerca: sulla rete ammiraglia del servizio pubblico, a partire dalle ore 20.35, andrà infatti in onda “Festa di Natale: una serata per Telethon” e assieme al 48enne cantautore e artista originario di Sassuolo ci saranno altri big della musica nostrana quali Enrico Ruggeri e Gigi D’Alessio. Ma a proposito proprio di Filippo Neviani, nome di battesimo del polistrumentista e cantante modenese, capace di vendere oltre 10 milioni di dischi nel corso della sua già lunga carriera, si tratta di una delle prime uscite pubbliche dopo l’incidente in cui era stato coinvolto. E non a caso, pochi giorni fa, sul suo profilo Instagram lo stesso Nek si è lasciato andare a un attimo di malinconia, pubblicando un bellissimo scatto in cui guarda verso l’obbiettivo con una mano sotto il mento: “Sono molto legato a questa foto di alcuni mesi fa. L’abbiamo scattata in un camerino speciale, poco prima di uno dei live” ha scritto nella didascalia il diretto interessato, spiegando di voler raccontare tutte le emozioni di quel momento e la magia che solo la musica sa restituire. “Nonostante tutto sono un uomo fortunato e spero di poter tornare presto in quei luoghi bellissimi” ha concluso Nek accennando proprio all’incidente di cui sopra e a tutti coloro che si sono presi cura di lui nei giorni seguenti.

NEK, SCATTO NOSTALGICO DOPO L’INCIDENTE: “SONO UN UOMO FORTUNATO PERCHE’…”

Come si ricorda, infatti, verso la fine di novembre Nek era tornato a parlare sui proprio canali social dopo un periodo d’assenza, postando un suo selfie da un letto di ospedale e salutare così i suoi fan: a stretto giro di posta dall’uscita di “Amore”, la sua ultima fatica discografica pubblicata il 20 novembre, l’artista emiliano ha fatto sapere di avere avuto un incidente domestico mentre era nella sua casa di campagna, cosa che ha comportato il ricovero in ospedale. “Sto bene, questa adesso è la cosa più importante” ha aggiunto il diretto interessato per tranquillizzare la propria fanbase a proposito di un intervento chirurgico subito alla mano e aggiungendo anche di essere seguito da ottimi medici. “Presto vi darò notizie, confido che le cose vadano per il meglio” aveva chiosato infine Nek mostrandosi decisamente ottimista per un pieno recupero dopo questa piccola disavventura vissuta tra le mura domestiche.

Un post condiviso da Nek Filippo Neviani (@nekfilipponeviani)





