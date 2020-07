Nek/ “Un onore essere stato scelto dalla Rai per lo Speciale Music Awards”

Nek si prepara a riaccendere i motori della musica: sarà uno dei primi artisti a concludere questo mese estivo con un ritorno ai live. Il prossimo 31 luglio, il cantante darà vita infatti ad uno show inedito grazie al Ferrara Summer Festival che si terrà in Piazza Trento e Triese, in pieno centro storico. I fan però non dovranno attendere molto prima di ascoltare la sua voce: questa sera, sabato 25 luglio 2020, Nek sarà uno degli ospiti che vedremo nella replica di Una storia da cantare, in onda su Rai 1. Intanto l’artista ha già annunciato di aver previsto alcune date per il suo Solo: chitarra e voce, il nome che ha deciso di dare al mini tour che lo vedrà in alcune città italiane. “Quest’estate dovevo fare un tour vero e proprio”, ha scritto sui social di recente, “ma abbiamo dovuto rimandare tutto, non c’era altra vita. Mi sono poi arrivate alcune proposte per suonare, naturalmente in condizioni diverse, e mi sono detto… perchè no?”. Si parla solo di tre tappe: il 28 luglio a Peccioli, in provincia di Pisa, poi il 20 agosto a Castiglioncello, in quel di Livorno, e infine a Forte dei Marmi il 21 agosto.

Nek, la scelta della Rai

Nek ha sempre avuto molti progetti in ballo e anche se il mondo della musica ha ricevuto un grosso stop a causa dell’emergenza sanitaria, ha dimostrato di essersi rimboccato già le maniche per un grande ritorno. “Un onore essere stato scelto dalla Rai come volto narratore di Viaggio nella Musica – Speciale Music Awards”, ha scritto sui social in questi giorni. L’evento verrà trasmesso sull’emittente pubblica il prossimo 16 settembre e il cantante sente già la felicità scorrergli nelle vene. “Non vedo l’ora di fare questo viaggio televisivo attraverso la Settimana della Musica”, ha aggiunto, “tra palco, colleghi e amici artisti, ma anche nei dietro le quinte del nostro ‘mondo’, insieme agli straordinari lavoratori della musica e dello spettacolo”. Un bel ritorno in tv quindi per Nek, che ha deciso di realizzare il suo tour proprio per sostenere il settore musicale, ancora in ginocchio a causa delle grandi difficoltà.

