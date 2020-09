Nek/ “Una settimana davvero speciale per me e per la musica…”

Nek si è rimboccato subito le maniche dopo aver ricevuto il testimone della conduzione dello speciale Seat Music Awards 2020. In un lungo post su Instagram, il cantautore ha rivelato i sentimenti che questo appuntamento musicale ha fatto emergere nella sua anima, rivelando al tempo stesso altri particolari sui suoi impegni lavorativi. “Oggi inizia una settimana davvero speciale per tutta la Musica Italiana e anche per me“, scrive, “sono già a Verona, al lavoro per tutti i bellissimi impegni che mi aspettano in questi sette giorni nei quali la Musica, simbolicamente e concretamente, riparte, si riaccende. E io avrò l’onore di farne parte sotto diversi ruoli e da diversi punti di vista”. Non sappiamo ancora quali saranno questi ruoli di cui parla, ma sappiamo già che nella giornata del 5 settembre si è esibito con la sua band. “E poi c’è una cosa che non vi avevo ancora detto”, aggiunge, “il 2 e il 5 settembre sarò ai microfoni di Rai Radio 2 per commentare la diretta degli Awards con una grande compagna di viaggio, Carolina Di Domenico. Sono emozionato e non vedo l’ora”. Clicca qui per leggere il post di Nek. A tutto questo si aggiunge la sua presenza sul palco del Seat Music Awards 2020 prevista per oggi, sabato 5 settembre 2020.

Perchè Nek piace così tanto? Non solo per le sue canzoni, la sua voce e quel fascino che infrange tanti cuori. Anche l’umiltà dell’artista ha sempre colpito tutti i suoi ammiratori: una qualità che Filippo Neviani ha dimostrato di possedere ancora una volta. La sua esibizione al Twiga in Versilia infatti ha provocato una polemica senza fine per via dell’assenza di rispetto per le regole contro il Coronavirus. In una Storia di Instagram, il cantante ha fatto un mea culpa e ha ammesso di aver agito con troppa leggerezza. “Mi sono preso qualche tempo per rispondere con la calma necessaria su quello che è successo”, ha detto nel video, “perchè non voglio che passi un’immagine di me che non corrisponde a chi sono”. Per ricostruire la dinamica dei fatti, Nek ha deciso di partire dall’inizio, ovvero da quell’invito a cena nello stabilimento in cui ha trascorsoogni estate. Un incontro privato all’aperto e destinato ai soli clienti della struttura e che lo ha visto intervenire al microfono solo dietro invito del deejay, che ad un certo punto della serata ha deciso di mettere un suo brano. “Ho commesso una leggerezza”, ha aggiunto, “la musica crea aggregazione, le persone hanno cominciato a farsi prendere dall’entusiasmo e, anche se l’evento era privato, sarebbe stato meglio non accettare e non prenderlo quel microfono”.

