Nek, “Un’estate normale”/ Dopo l’incidente alla mano si torna alla musica al Battiti Live 2021

Nek canterà “Un’estate normale” oggi, 13 luglio 2021, a Battiti Live 2021. Riapparso da poco sui nostri schermi nel video del singolo di J-Ax e Jack La Furia, “Salsa”, come special guest per il finale a sorpresa (vedere il video), Nek è uno dei cantanti che non può mancare sui palchi italiani. Anche Nek ha potuto ricominciare, finalmente, con i concerti e i live, dopo le restrizioni dovute alla pandemia. Ha sancito questa ripartenza con l’uscita di un nuovo singolo, “Un’estate normale”, che sembra quasi un augurio per questa estate 2021. L’ultimo grande successo del cantante era stato il brano “Perdonare”, uscito durante il lockdown, il cui video era un collage di video amatoriali girati in casa, a causa delle restrizioni.

La carriera di Nek, nome d’arte di Filippo Neviani, è iniziata nel 1991, con la partecipazione al Festival di Castrocaro. La sua affermazione nel panorama musicale italiano, risale però al 1997, con la partecipazione al Festival di Sanremo con il singolo “Laura non c’è”, che tutti noi ancora oggi cantiamo. Da allora, una serie di successi indimenticabili, tra cui ricordiamo “Se una regola c’è” e “Lascia che io sia”, ormai alla stregua di inni nazionali. Oltre ai suoi singoli, ha avuto un enorme successo la cover di “Se telefonando” che Nek ha portato sul palco di Sanremo 2015 e che, in quanto estremamente richiesta, tutt’ora le radio trasmettono. Clicca qui per seguire Battiti Live su Radio Norba. Clicca qui per il profilo Instagram di Radio Norba.

Nek, il brutto incidente

Nonostante il miglioramento dal punto di vista pandemico, però, il 2021 non era iniziato benissimo per Nek che a inizio anno, aveva raccontato, in varie interviste, di aver rischiato di perdere la mano a seguito di un incidente. Provvidenziale la lucidità e il sangue freddo con il quale ha raggiunto da solo l’ospedale e l’intervento dei medici che sono riusciti a salvargli la mano. Grazie alla riabilitazione ha riacquisito l’uso della mano. Ha più volte ringraziato la sua famiglia per il supporto necessario durante questo duro periodo. In passato, lui e la moglie avevano avuto alcuni problemi, ma oggi sono più uniti di prima. In occasione del compleanno della moglie, infatti, Nek ha postato un bellissimo messaggio sui social per ringraziarla. Dopo l’uscita del nuovo singolo, è veramente pronto per dare il massimo nei live. E infatti è già partito il suo tour Live Acustico 2021 con tappe nel Nord e nel centro d’Italia.

Video di “Un’estate normale” nuovo singolo di Nek





