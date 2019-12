NEK, VIDEO SCHERZO IENE/ Selfie negato ai fan: è un finto buono?

Nek è la vittima dello scherzo de Le Iene Show in onda stasera su Italia 1 a partire dalle 21:15. Il cantante sarà al centro di una gag che lo stesso programma Mediaset, alla pubblicazione del video di anticipazioni, non ha esitato a definire come “cattivissimo”. Tutta colpa – o merito, a seconda dei punti vista – della iena Cizco, che ha organizzato per il malcapitato Filippo Neviani una situazione davvero complicata. Non possiamo fornirvi molti dettagli in più dal momento che le Iene hanno alimentato l’attesa fornendo poche informazioni sullo scherzo di oggi. Possiamo però provare ad intuire i possibili sviluppi dal video di anticipazioni: tutto sembra scaturire da un selfie richiesto da una signora. Nek si sottrae in malo modo: ma è davvero diventato cafone o c’è qualcosa sotto a giustificare questo atteggiamento?

NEK, VIDEO: LO SCHERZO LE IENE

Nek, che in televisione appare sempre come una persona gentile e garbata, non è improvvisamente cambiato diventando maleducato e scontroso nei confronti dei fan. Sono proprio le Iene, sul loro portale, a specificare: “Nek è diventato cattivissimo con i suoi fan? Niente paura, c’è solo lo zampino de Le Iene in uno scherzo altrettanto cattivissimo in cui abbiamo trascinato il cantante“. Il cantante è il protagonista di un’esperienza a dir poco unica per 4 suoi fan, che avranno l’opportunità di trascorrere un’intera giornata insieme a lui mentre tutto verrà documentato dalle telecamere. Nek sembra avere un atteggiamento ambiguo: quando sono in corso le riprese si mostra caloroso e disponibile, quando invece la lucina rossa si spegne diventa scontroso. I quattro fan sono sconcertati soprattutto dal selfie negato ad una signora che aveva chiesto una semplice foto. La delusione monta: “Ci è crollato un mito“, dice una. Mentre un altro commenta: “Sono incaz*ato, è totalmente finto“. Noi sappiamo che a questo comportamento di Nek c’è una spiegazione: ma quale?

