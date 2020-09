Nek/ Video, una grande responsabilità: “Sono emozionato”

Nek ha ricevuto un importante incarico in questi giorni: salire sul palco dell’Arena di Verona per dare il via alla puntata speciale di Seat Music Awards 2020 – Viaggio nella musica. Il cantante sarà infatti alla guida dell’appuntamento domenica 6 settembre, in onda su Rai 1 dalle 16:00 in poi, andando a sostituire i presentatoridegli appuntamenti serali. “Sono molto emozionato anche per questa mia veste”, ha detto Nek a ReveNews, “è un’esperienza totalmente nuova. In tv sono sempre stato da ospite ed essere dall’altra parte è emozionante. Mi metto alla prova in questa circostanza e ringrazio di aver creduto in me: ce la sto mettendo tutta e spero di essere all’altezza”. In base alle anticipazioni annunciate dallo stesso Nek, al suo fianco vedremo tanti ospiti e ci saranno molte sorprese musicali. “Si parlerà soprattutto di quelle persone che la gente non conosce”, ha aggiunto, “storie di lavoratori che rendono magica la musica. Sono felicissimo di raccontare la musica nel momento in cui il tasto si deve riaccendere e tutto si deve rimettere in movimento”. L’artista intende dunque portare avanti quella battaglia che ha messo in moto tutto il mondo dello spettacolo nei mesi scorsi, per via delle restrizioni più che severe imposte dal governo durante il periodo del lockdown.

Nek, un grande passo

A 30 anni di distanza dall’inizio della sua carriera, Nek ha deciso di fare il grande passo e presentarsi sul palco da solo. O meglio solo in compagnia della sua chitarra. Il suo mini tour è già iniziato e per il cantante l’emozione è stata grande. “È la prima volta in assoluto in cui ho la gestione totale del palco, dei tempi e dello spazio“, ha detto di recente a Il Corriere della Sera, “Ho fatto la gavetta sempre in duo o con una band. Da solo sul palco ci sono stato forse in qualche serata di inizio anni 90 dove cantavo su base”. Per questo incontro con il pubblico, Nek ha scelto di ripercorrere la sua carriera e mischiare brani ad aneddoti e canzoni. In aggiunta ci saranno anche alcune cover, fra cui la prima canzone che ha imparato alla chitarra: Take Me Home, Country Roads di John Denver. Da tempo ormai pensava ad un one man show e finalmente ci è riuscito. “Quando mi hanno chiesto se volevo fare qualcosa per aiutare Music Innovation Hub, il fondo che si occupa dei lavoratori dello spettacolo in crisi“, ha dichiarato, “ho capito che era il momento giusto. Essendo io solo e senza cachet le forze economiche vanno tutte in quella direzione”.

