Nek, video Un’estate normale/ “Dopo un anno difficile vi regalo sorrisi e leggerezza”

”Un’estate normale” è il nuovo singolo di Nek, uscito venerdì 11 giugno. Già dal titolo si presta ad essere un inno per vivere questi tre mesi estivi nella maniera più normale possibile, dopo più di un anno vissuto con restrizioni e regole per via della pandemia da Covid-19. Per annunciare l’uscita del pezzo, il cantante ha pubblicato sui social quella che sarebbe stata la copertina, ossia una sua foto da bambino mentre mostra i muscoli del braccio alla fotocamera: ”Vi avevo promesso una sorpresa, e io mantengo sempre la parola data. Spero che il pezzo vi strappi qualche sorriso e un po’ di leggerezza”. Il ritorno di Nek è da considerare sia dal lato artistico che personale: poco tempo fa, infatti, ebbe un infortunio alla mano sinistra che lo costrinse a finire in ospedale e a sottoporsi a mesi di cure, duranti i quali si è tenuto in contatto con il collega Gianni Morandi che ha subito un destino simile.

Nek torna live a luglio

Dopo mesi di lavoro, pazienza e fisioterapia alla mano, Nek potrà tornare ad esibirsi live nel mese di luglio con il Nek Live Acustico 2021, le cui date confermate sono: Bellaria Igea Marina (2 luglio), Nichelino (8 luglio), Vigevano (10 luglio), Vicenza (13 luglio), Milano (16 luglio), Roma (23 luglio) e Treviso (30 luglio). A causa dell’infortunio però la chitarra dovrà ancora aspettare, ad accompagnarlo durante i concerti acustici ci sarà il musicista e produttore Max Elli. Il cantante di Fatti avanti amore ha annunciato con entusiasmo la notizia sui social: ”Oggi sono felice, ho una bella notizia per voi, ma anche per me! Partiamo dall’inizio. L’estate scorsa ho avuto il privilegio di fare alcuni concerti chitarra e voce, ripercorrendo le canzoni del mio repertorio. Poi ci siamo fermati di nuovo ed è stato un anno difficilissimo, lo sappiamo, lo sapete. Adesso però torniamo a sperare. Stiamo lavorando a diverse sorprese. Non vedo l’ora di rivedervi tutti”.

