Nel 1981 chi fece la telecronaca italiana del matrimonio di Carlo e Diana? Nella puntata Chi vuole essere milionario di oggi 19 febbraio 2020 Gerry Scotti per 5000 euro è questa la domanda che ha chiesto al concorrente Sergio Calligione. Le risposte possibili che vengono fornite sono le seguenti: Enrico Mentana, Corrado Mantoni, Enzo Biagi, Emilio Fede. Il concorrente richiede all’aiuto di Gerry Scotti, non vuole sbagliare proprio a questo punto della sua scalata la milione. Ricordiamo che con questo aiuto ne resteranno ancora due a sua disposizione per le fasi successive del programma. Qual’è la risposta esatta? Il giornalista che raccontò in diretta il matrimonio reale fu Enrico Mentana “fresco” di assunzione in Rai al TG1.

