NEL BICCHIERE DEGLI ITALIANI/ Da nord a sud, la classifica delle bevande più amate

Quali sono state le bevande che gli italiani hanno più inseguito e apprezzato durante l’estate 2022? L’app DoveConviene ha stilato la classifica dei brand più ricercati nel proprio marketplace. E ha individuato i vincitori nelle tre principali categorie in cui si compone il mercato del beverage: acque, bevande analcoliche e birre.

Nella prima categoria, quella delle acque, a brillare è Sant’Anna, che domina la classifica risultando la più richiesta in Italia grazie a un tasso di ricerche pari al 39,4%. Alle sue spalle, si colloca Levissima, che raccoglie il 16,5% delle ricerche e centra la medaglia d’argento in ben 14 regioni su 20. Il podio è infine completato da Ferrarelle, che conquista il 9,9% delle ricerche.

Passando poi al segmento dei soft drink, emerge la leadership di Coca-Cola, che rimane regina indiscussa, con il 53,7% delle ricerche complessive. Un primato che tocca tutto il territorio italiano, con la sola eccezione della Campania, regione in cui prevale Pepsi.

Alle spalle di Coca-Cola si apre invece una competizione piuttosto vivace: da un lato c’è Estathé (9,2%) che guadagna la vittoria nei territori del Nord Italia (Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana), dall’altro Pepsi (10,9%) che difende la propria supremazia in Veneto, Valle D’Aosta e Friuli-Venezia Giulia e conquista le zone del centro e Sud Italia, come Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio e Sicilia. Fra i due contendenti però si insinua anche Fanta, che ottiene il secondo posto in 4 regioni italiane.

E combattuta è anche la competizione nella terza categoria presa in esame, la birra. Qui l’Italia è contesa tra Moretti e Peroni: la prima totalizza complessivamente il 26,8% delle ricerche, la seconda il 18,9%. Ma i due brand rilasciano performance molto differenziate sul territorio: Moretti regna incontrastata nelle regioni del Nord, Peroni vince al Sud. Pur con qualche eccezione alla regola: Sicilia e Valle D’Aosta vanno infatti controcorrente, essendo la prima alleata di Moretti e la seconda schierata con Peroni. Le regioni del centro invece vedono un’equa spartizione dei risultati tra i due brand, con birra Moretti che trionfa in Toscana, Marche e Abruzzo, e Peroni che ottiene la vittoria in Lazio, Molise e Umbria.

Va detto però che in questo quadro devono essere segnalati anche altri casi peculiari, legati a una influenza regionale che nel nostro Paese rimane forte. Ichnusa, per esempio, risulta la preferita nella sua regione di appartenenza, la Sardegna, mentre la tedesca Beck’s guadagna il primo posto in Trentino Alto Adige. E si posiziona seconda in 10 regioni su 20, con un tasso di ricerche pari al 13,7%. Moretti e Peroni sono avvisate.

