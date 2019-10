Nella valle della violenza/ Video, su Rete 4 il film con Ethan Hawke (20 ottobre)

Nella valle della violenza sarà trasmesso su Rete 4 per la prima serata di questa domenica 20 ottobre 2019 a partire dalle ore 21:25. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 2016 dalla casa cinematografica Blumhouse Productions con regia di Ti West il quale ha anche apposto la propria firma per quanto concerne il soggetto e la sceneggiatura. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Jeff Grace, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Eric Robbins mentre nel cast sono presenti tra gli altri Ethan Hawke, Taissa Farmiga, James Ransone, Karen Gillan e John Travolta.

Nella valle della violenza, la trama del film

Ecco la trama de Nella valle della violenza. Nel selvaggio West un pistolero solitario di nome Paul in sella al proprio cavallo ed insieme all’inseparabile cagnolina Abbie sta facendo tappa verso lo stato del Messico con l’intento di ricostruirsi una vita. Infatti, Paul è un soldato che in ragioni degli orrori che ha dovuto vedere davanti ai propri occhi, ha giurato a se stesso di non uccidere mai più tant’è che ha anche abbandonato sua moglie e sua figlia. Nel suo vagabondare nel deserto incrocia prima uno strano prete che cerca inutilmente di derubarlo e quindi fa tappa in una cittadina di nome Denton dove l’unica legge che conta è quella imposta da un avido sceriffo assieme al proprio figlio Gilly. Paul una volta entrato nel saloon della città entra in contatto con Gilly il quale tenta in più riprese di molestare la sua cagnetta salvo poi dover fare i conti con un potente pugno dello stesso Paul che lo fa stramazzare a terra per le risate di tutti i presenti. Tuttavia la cosa avrà delle conseguenze importanti in quanto Paul prima sarà costretto a subire la cacciata dalla cittadina da parte dello sceriffo e quindi nel corso della notte sarà oggetto di un’imboscata di Gilly e di alcuni scagnozzi che sgozzano la gola della cagnetta, buttano Paul in un dirupo e si prendono il cavallo. Sopravvissuto per miracolo all’attentato, Paul è costretto a venir meno al proprio giuramento perché vuole ardentemente ottenere vendetta per cui si dirige nuovamente verso la cittadina per uccidere uno ad uno Gilly ed i propri amici arrivando così ad una resa dei conti che finalmente porrà fine al regno incontrastato dello sceriffo.

Il trailer de Nella valle della violenza





