Nello Buongiorno, chi è/ Da Mara Venier per celebrare 70 anni di carriera

Nello Buongiorno è un cantante conosciuto soprattutto per aver partecipato a The Voice Senior, il talent show di Rai 2. La sua lunga carriera però, è segnata da diverse apparizioni in televisione sia in ambito musicale che in ambito cinematografico. L’attività musicale del cantante è iniziata nel 1962, quando ha iniziato ad esibirsi come cantante di pianobar.

Uno dei momenti più importanti di tutta la sua carriera è stato il momento in cui il cantante ha incontrato Walter Chiari e il regista Vittorio Caprioli che decisero entrambi di affidare all’uomo la sigla del programma “Io te, tu io” in onda su Rai 2.

Nello Buongiorno ospite da Domenica In

Nello Buongiorno nel corso della sua carriera ha ricoperto anche diversi ruoli nel mondo cinematografico e nel 1982 ha recitato al fianco di Treat Williams nel film di Vittorio Caprioli “La stangata napoletana- La trastola”. Nel 1996-1997 e all’inizio degli anni 2000 è ha ricoperto il ruolo di cantante solista a Domenica In collaborando con l’orchestra diretta da Gianni Mazza.

Questo pomeriggio Nello Buongiorno, dopo una pausa dal mondo televisivo a seguito della sua partecipazione a The Voice Senior, tornerà nel programma in cui ha cantato per diversi anni, ospite di Mara Venier a Domenica In per celebrare i settant’anni di carriera del cantante in attesa del concerto che si terrà il 6 maggio a Salerno “Canto da 70 anni”.

