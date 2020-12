NELLO BUONGIORNO/ Sorpresa tra i coach: “Si sente che sei un collega…” (The Voice)

È Nello Buongiorno il terzo concorrente a entrare in scena nella terza puntata del talent show The Voice Senior. Buongiorno viene da Torre Annnunziata (Napoli) e ha alle spalle anni e anni di carriera come cantante di pianobar. “Si sente che sei un nostro collega, si sente che hai esperienza”, lo elogia subito D’Alessio, pronto ad accoglierlo nel suo team. Tutti i coach, in realtà, si girano per accaparrarselo, e ciò contribuisce a far crescere la sua indecisione nella scelta del mentore. Visto il suo timbro da afroamericano – opportunamente valorizzato dalla scelta della canzone (A chi di Fausto Leali), – Clementino gli fa una promessa: “Ti faccio fare quel black come piace a te”.

Nello Buongiorno sceglie Gigi D’Alessio

Si accodano i Carrisi: “Si vede che hai esperienza, e nel nostro team c’è sia esperienza che novità”, gli fa notare Jasmine. La parola passa finalmente a Nello: “Io sono napoletano, anche se della provincia. Noi ci guardiamo negli occhi, non c’è bisogno di dare spiegazioni”. E già a questo punto si intuisce che la sua scelta ricadrà su Gigi D’Alessio: “Per chi ha fatto pianobar c’è un codice. Per me è un piacere averti nel mio team”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA