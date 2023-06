Nello Daniele, chi è il fratello di Pino Daniele/ “Averlo nella mia vita mi ha aiutato a non sbagliare”

Nello Daniele e il nuovo singolo “Acqua salata”

Nello Daniele ricorda il fratello Pino nella puntata di Oggi è un altro giorno del 19 giugno. A distanza di otto anni dalla morte del fratello, Nello è tornato sulla scena musicale con il nuovo singolo “Acqua salata” che regala ai telespettatori di Raiuno. Cresciuto con un maestro come il fratello, anche Nello Daniele ha trovato nella musica la sua strada.

Amanda Bonini chi è compagna di Pino Daniele/ "Lei la pensa esattamente come me"

Nello Daniele, più giovane di Pino Daniele di 10 anni, racconta come la carriera del fratello rappresenti un riscatto non solo per la propria famiglia, ma anche per la città di Napoli e di tutti quelli che l’hanno amato. Il padre lavorava al porto e la mamma Rita si occupava dei figli. “Sulla nostra famiglia si è detto tutto. Avere un fratello come Pino mi ha portato sempre a non sbagliare, mi ha portato a fare un disco a 32 anni mentre prima seguivo solo il calcio. Poi ho cominciato a suonare nel 1994 e in 30 anni ho fatto sei album“, racconta Nello.

Com'è morto Pino Daniele?/ Soffriva di problemi al cuore: fatale un infarto in casa

Nello Daniele e il rapporto con il fratello Pino

“La morte di tua sorella Anna venuta a mancare a 3 anni di meningite ha pesato tanto sulla famiglia. Pino era il secondo e, dopo la morte di Anna, va a vivere con le zie”, racconta Serena Bortone. “Prima si usava. In quell’epoca, la famiglia si aiutava e chi stava meglio si prendeva cura dei bambini. Pino così è riuscito anche a diplomarsi“, racconta Nello.

“Pino mi regalò una chitarra e nel 1993 comincia a suonare nei locali insieme a due amici. Lui rimase sorpreso nell’ascoltarmi perché non mi aveva mai sentito. Io pensavo di avere un colosso in famiglia e non pensavo di poter fare musica. Io ho firmato il primo contratto come autore e poi arrivò il primo singolo. Ancora oggi mi chiedo cosa farò da grande, ma in 30 anni ho sempre vissuto di musica”, ammette Nello.

Nello Daniele: “Pino studiava ancora a 40 anni”/ “Festa scudetto Napoli? Sembra Rio”

© RIPRODUZIONE RISERVATA