Nello e Carlotta al falò di confronto/ Sono fidanzati? Lei pronta a lasciarlo ma.. (Temptation Island)

Nello e Carlotta al falò di confronto a Temptation Island 2020, i due usciranno insieme?

Nello e Carlotta al capolinea? La bella e forte biondina sta mietendo successi sui social e il pubblico di Temptation Island 2020 ormai la ama alla follia per le sue frasi, le sue reazioni e il trash che ci sta regalando. L’altro volto della medaglia, però, è una fidanzata fragile e disperata che è convinta di dover rinunciare alla sua vita al fianco di Nello e di ‘aver perso i suoi sei anni di vita che nessuno le restituirà’ proprio per questo piange disperata consolata da Speranza, diventata la sua roccia in questa esperienza, ma come andrà a finire per lei e quale sarà la decisione che è chiamata a prendere? Il falò di confronto finale tra Nello e Carlotta andrà in scena proprio questa sera quando il reality sui sentimenti di Maria de Filippi tornerà in onda nel prime time di Canale5. I due si troveranno faccia a faccia dopo quasi tre settimane passate lontani ma con la voglia di chiarire e dare una nuova direzione al loro rapporto, ma cosa farà Carlotta con il suo Nello? Perdonerà il fatto di aver ceduto a qualche tentazione o questa è stata solo la prova che quando esce da solo ne combina di ogni in giro? Le risposte arriveranno solo questa sera quando i due si troveranno faccia a faccia dopo le lacrime della scorsa settimana.

Cosa è successo un mese dopo Temptation Island 2020? Lei pronta a lasciarlo ma..

Carlotta ha visto una serie di video in cui Nello non solo si è avvicinato molto alla single Benedetta tra complimenti e cenette romantiche ma, soprattutto, ha alzato il velo sulla malattia e la morte del padre. Questo l’ha ferita ancora di più del resto perché in questo caso non si tratta di un’attrazione fisica ma di qualcosa che va ben oltre. Spinta dalla foga del momento anche lei ha raccontato del periodo triste e doloroso che hanno attraversato e che hanno fatto insieme, mano nella mano, e poi rilancia: ‘Suo padre non sarebbe felice di vederlo in questo modo, non sarebbe orgoglioso di lui’. Parole forti pronunciate da Carlotta a Temptation Island 2020 in un momento complicato e che potrebbero creare scompiglio anche con la sola messa in onda che, come ben sappiamo, è postuma rispetto alle registrazioni. Il reality sui sentimenti questa sera ci mostrerà anche quello che è successo un mese dopo la fine delle registrazioni, a che punto saranno Nello e Carlotta e come sono usciti dal programma?



