Nello e Carlotta, proposta di matrimonio con bestemmia al GF/ Video, lui: “Orco…”

Proposta di matrimonio con bestemmia al Grande Fratello Vip ieri sera quando Nello Sorrentino ha fatto finalmente quello che tutti i fan di Temptation Island e la stessa Carlotta dell’Isola si aspettavano da tempo. Anche Alessia Marcuzzi, che li ha sempre amati, ha avuto modo di gioire per loro ieri sera ma anche di ridere perché la partecipazione del romano al programma non ha fatto altro che portare qualche risata ma anche una bestemmia. Ma cosa è successo di preciso? Nello Sorrentino, fidanzato di Carlotta Dell’Isola, ex concorrente di Temptation Island, ha preparato per lei una bella sorpresa con tanto di palloncini e dedica d’amore per chiederle di sposarlo emozionatissimo e un po’ impacciato fino a che, proprio quando ha aperto la bocca, ecco andare in scena il fattaccio.

Nello e Carlotta, proposta di matrimonio con bestemmia al Grande Fratello Vip 2020

Nello Sorrentino inizia il suo discorso voltandosi verso Carlotta e rilancia: “Lo sai che ti amo tanto, che voglio che sei la donna della mia…” poi si emoziona, si inceppa alza gli occhi al celo ed ecco la bestemmia: “Orco d*** me so impicciato”. In quel momento cala il silenzio in studio e anche in passerella dove i due sono protagonisti e poi proprio lei corre in suo soccorso: “Non ti ho mai visto così”. Per fortuna Nello non era in gioco e non doveva nemmeno entrare nella casa altrimenti non sarebbe durato nemmeno il tempo della passerella. Il video della bestemmia ha fatto già il giro dei social ma è destinato a rimanere solo uno dei video trash che ricorderemo di questo GF Vip. Ecco il video del momento:

