Nello e Carlotta, proposta di matrimonio dopo Temptation Island/ “Nozze a settembre”

Si è parlato di amore nella seconda puntata della nuova edizione del Maurizio Costanzo Show. Tra gli ospiti anche la coppia più divertente di Temptation Island 2020: Carlotta e Nello. A loro Maurizio Costanzo chiede subito come si siano conosciuti, è Carlotta a raccontare che: “Mio padre lo conosce da tutta la vita Nello perché i nostri genitori erano amici. Il padre era cliente di mio padre che vende barche. Mia sorella lavorava per mio padre e scrive a Nello dal mio profilo Facebook, solo che lui dice sempre che ci ho provato io ma non è vero!” Così si parla di matrimonio e stavolta è Nello a dichiarare che è pronto a fare il grande passo: “La sposerò a settembre!” confessa, ma Carlotta gli fa notare che “manca la proposta!”

Nello fa la proposta di matrimonio a Carlotta ma commette una gaffe!

È allora Maurizio Costanzo a fare la richiesta precisa a Nello: “Faccia la proposta di matrimonio ora, in diretta davanti a tutti e la faccia seriamente!” Per aiutarlo arriva anche un anello, gentilmente concesso da Giuseppe Cruciani. Nello dunque si ritrova alle strette e qualche minuto dopo eccolo in ginocchio di fronte a Carlotta per la sua proposta di matrimonio: “Prometto di sposarti a settembre!” ribadisce ma commette poi una gaffe. Carlotta infatti gli fa notare che “Hai sbagliato dito! Non si mette al medio l’anello!” Una gaffe che scatena le risate dei presenti ma che si stempera poi in un bacio tra i due.

