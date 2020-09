Nello e Carlotta, Temptation Island 2020/ La gelosia gli allontanerà? Intanto la single Benedetta…

La gelosia al centro della crisi tra Nello e Carlotta

Nello Sorrentino e Carlotta Dell’Isola sono in crisi per via della gelosia. I video anticipazioni della seconda puntata di Temptation Island 2020 in onda oggi, 23 settembre, rivelano che il giovane fidanzato farà il suo ritorno al villaggio dopo il falò dando di matto al grido di ‘Mi vuole sposare? Lei?’ e poi lanciandosi in una serie di sollevamenti per scaricare la rabbia e la delusione che sente in corpo. Ma cosa ha visto di così grave nei video di Carlotta? I due sono arrivati nel villaggio innamorati e vicini convinti che con la partecipazione al reality sui sentimenti potranno finalmente dare una svolta al loro rapporto. Carlotta e Nello sono fidanzati da sei anni ed è proprio lei che ha chiesto di prendere parte al programma perché vorrebbe sposarsi mentre lui continua a dire no, alla fine avranno davvero modo di uscire insieme oppure no dopo queste settimane divisi a Temptation Island 2020?

Per Nello e Carlotta non ci saranno vie di mezzo: o insieme o separati da Temptation Island

Nello Sorrentino e Carlotta Dell’Isola non ha dubbi e già ai suoi compagni di avventura ha spiegato che da questo Temptation Island 2020 usciranno insieme oppure da single, non ci saranno vie di mezzo. Qualcosa rovinerà il loro rapporto? I fan sono pronti a scommettere che saranno le parole di Nello a rovinare tutto e le lacrime di Carlotta. Con una serie di video, la giovane ha scoperto che il suo fidanzato non è più molto convinto di quello che prova e dopo tutti questi anni il loro rapporto è ormai stabile e piatto, è più una cosa legato all’affetto quasi come se fosse un’abitudine. Sarà questo a spingere Carlotta a lanciarsi nella conoscenza dei single e, quindi, a mandare in crisi Nello? Quest’ultimo, intanto, si è avvicinato molto alla single Benedetta ed è proprio a lei che ha parlato del suo rapporto noioso con la fidanzata. Come finirà?

Video, chi sono Nello Sorrentino e Carlotta Dell'Isola?





